Ieri molta ansia per i fan dei Maneskin che non vedono l’ora di vederli al Circo Massimo: dopo le polemiche per il Covid-19, il concerto si farà.

Questo weekend i Maneskin arriveranno a Roma, al Circo Massimo, per la tappa romana del loro tour “Louds Kids Tour”, ma nelle ultime ore i fan sono stati con il fiato sospeso.

I medici italiani, infatti, hanno palesato le loro rimostranze per via dei contagi da Covid-19 in aumento, affermando che l’evento potrebbe essere molto rischioso. Ma il Campidoglio ha preso una decisione definitiva.

Il concerto dei Maneskin rinviato? Il Campidoglio dice no, l’evento si farà

Ieri molti medici italiani hanno condiviso le loro perplessità sull’evento dei Maneskin al Circo Massimo, che si terrà il 9 luglio.

La questione era incentrata sull’aumento dei contagi da Covid-19 che in Italia, nelle ultime settimane, è aumentato a dismisura e si prevede un picco proprio il 10 luglio.

Secondo un medico curante di Ostia, in particolare, fare un concerto proprio questo weekend non sarebbe una buona idea, perché potrebbe essere un focolaio quasi accertato.

I fan sono stati in panico per molte ore, fino a quando non è arrivato l’annuncio ufficiale del Campidoglio. Infatti, l’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato ha risposto alla polemica annunciando che il concerto si farà.

Onorato ha dichiarato, proprio nella giornata di ieri, che l’evento dei Maneskin non sarà rinviato: “Non è all’esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto dei Maneskin. Si adotteranno tutte le precauzioni e gli accorgimenti che le autorità sanitarie indicheranno e, in collaborazione con gli organizzatori, metteremo in campo le azioni necessarie per farle rispettare. Come spiegato da autorevoli rappresentanti della comunità scientifica e dal Ministero della Salute, ci vogliono regole di buon senso e l’utilizzo volontario della mascherina quando le condizioni di affollamento lo richiedano”.

Tutti coloro che hanno comprato il biglietto dell’evento, che è sold out da mesi, possono stare tranquilli, ma sono invitati al buon senso e all’utilizzo della mascherina se necessario.

I Maneskin a Roma, un evento attesissimo e unico

Dopo le polemiche e l’annuncio ufficiale della conferma dell’evento, i Maneskin, capitanati da Damiano David, arrivano a Roma sabato.

Un evento attesissimo dai fan che hanno comprato tutti i biglietti disponibili, in attesa di vedere il gruppo rock spaccare sul palco.

Sono attese quasi 70mila persone al Circo Massimo, un luogo che negli ultimi anni sta diventando davvero un culto per molti artisti italiani e internazionali.

Nella scaletta del concerto ci saranno tutti i grandi successi della band, come “Zitti e buoni”, “Mammamia”, “Supermodel”, “Coraline”, “Morirò da Re” e “I Wanna Be Your Slave”.