Manda questo all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno: tanti soldi risparmiati

All’Agenzia delle Entrate è bene mandare questo documento entro e non oltre il 30 giugno per risparmiare dei soldi.

L’obiettivo primario di ogni persona e famiglia è il risparmio, per questo motivo ogni tipo di comunicazione deve essere subito presa in considerazione. È un momento di crisi economica confermata, si cerca di trovare qualche appiglio per pagare meno di tasse o di altre spese legate a burocrazie varie. Ci sono delle modifiche originarie che riguardano le condizioni contrattuali in essere: con un documento inviato entro la fine del mese di giugno si potrebbe risparmiare una somma di denaro tramite l’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate, documento da inviare entro il 30 giugno

Questo è un discorso che non riguarda solamente l’Agenzia delle Entrate, bensì anche chi si trova in situazioni particolari. Il risparmio è di 45 euro tramite una documentazione da inviare alla Agenzia delle Entrate. I cittadini che non riescono ad arrivare alla fine del mese sono tantissimi, per questo motivo si cerca sempre un aiuto diretto oppure un risparmio. Le spese ordinarie sono tante e i costi in aumento giorno dopo giorno. L’esonero al pagamento del canone per tutti coloro che superano i 75 anni è un dato concreto, se hanno un reddito molto basso. Chi ha inviato la domanda entro il 2 maggio ha potuto risparmiare 90 euro.

Non solo, infatti ci sono persone che non hanno un apparecchio televisivo in casa e possono richiedere l’esonero diretto. Il canone di abbonamento TV è una tassa per il possesso dell’apparecchio e viene addebitato in bolletta, quella dell’energia elettrica. Il pagamento avviene direttamente e chi non ha un apparecchio dovrebbe comunicarlo con una specifica.

Come si invia la dichiarazione richiesta?

I titolari diretti delle utenze di energia elettrica ad uso domestico, se non possiedono un apparecchio televisivo non dovranno pagare il canone in bolletta.

Per questo motivo è richiesto l’invio di una dichiarazione con l’accento sul non possesso della TV dove è attiva l’utenza dell’energia elettrica. Il modello del modulo è a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione apposita all’argomento.

Se viene inviato dal 1° luglio sino al 31 gennaio dell’anno prossimo, si potrà avere l’esonero totale di pagamento. Invece, se viene inviato dal 1° febbraio sino al 30 giugno si potrà avere l’esonero di pagamento per la seconda parte dell’anno.

La documentazione inviata all’Agenzia delle Entrate permetterà di risparmiare 45 euro se inviata entro e non oltre il 30 giugno. La dichiarazione richiesta potrà essere inviata tramite i canali appositi oppure direttamente dal sito web. In caso di impossibilità, mandare una Raccomandata A/R classica all’indirizzo dell’Agenzia.

Non è un esonero che avviene in automatico, per questo motivo è necessario inviare la documentazione per risparmiare sul canone. Non inviando il modulo, l’utente continuerà a pagare il canone in bolletta dell’energia elettrica.