Mancini ne convoca 29, l’Italia si prepara alla Nations League

Dopo la dolorosa esclusione dal Mondiale in Qatar l’Italia di Roberto Mancini è pronta a scendere in campo per la Nations League. Il CT della nazionale ha diramato la lista dei 29 convocati con le solite conferme e qualche interessante novità



In vista delle sfide contro Inghilterra ed Ungheria il mister Roberto Mancini ha deciso di affidarsi alle certezze della nazionale ma ha lasciato spazio anche per qualche nuovo prospetto emerso in queste prime giornate di Serie A.

Dopo la clamorosa esclusione dal Mondiale gli azzurri hanno l’obiettivo di raggiungere le Final Four del torneo sfidando prima l’Inghilterra a San Siro e poi l’Ungheria alla Puskas Arena di Budapest.

Mancini ha espresso tutta la sua fiducia sul gruppo, affermando di avere una squadra forte e competitiva per i massimi livelli.

Provedel, Vicario e Mazzocchi, benvenuti in Nazionale!

Escluso Lorenzo Insigne per problemi familiari, l ‘attacco della Nazionale Italiana si affida ancora una volta a Ciro Immobile che nelle recenti interviste ha dichiarato di essere pronto per prendersi definitivamente la leadership anche in maglia azzurra.

Non mancano però le sorprese nella lista dei convocati, prima chiamata ufficiale per Ivan Provedel, Guglielmo Vicario e Pasquale Mazzocchi che si sono guadagnati con merito questa chance convincendo ampiamente in questa prima fase della stagione.

La nostra Nazionale è chiamata a rispondere con orgoglio alla mancata qualificazione al Mondiale, l’obiettivo è quello di ricompattare il gruppo e cercare di formare una squadra forte e competitivo in vista del prossimo europeo dove difenderemo il titolo vinto a Wembley lo scorso anno.

Roberto Mancini ha la piena fiducia di tutto lo staff e gode della stima del gruppo che ha sempre evidenziato l’importanza dell’ex allenatore dell’Inter all’interno dello spogliatoio di Coverciano.

Tornerà a vestire la maglia azzurra anche Vincenzo Grifo che sta continuando a crescere ed a fare gol con la maglia del Friburgo.

Nella lista diramata da Roberto Mancini ci sono anche assenze di lusso, non è stato convocato infatti Nicolò Zaniolo che è tornato dall’infortunio alla spalla ma è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica.

Il numero 22 giallorosso è il futuro della nostra nazionale, insieme a Federico Chiesa può formare una coppia d’attacco devastante ma in questi mesi dovrà lavorare al meglio per riconquistarsi la piena fiducia di Roberto Mancini.

Vincere contro l’Inghilterra sarebbe importante non soltanto per la classifica quanto per il morale, gli azzurri cercano risposte per iniziare un nuovo percorso.