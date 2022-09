“L’ho baciata in bocca ho vomitato per una settimana”, Belen asfaltata proprio da lui

By

Un noto VIP avrebbe fatto una rivelazione choc: dopo aver baciato in bocca la showgirl Belen Rodriguez avrebbe vomitato per una settimana.

Si tratta di una rivelazione che lascia tutti a bocca aperta visto che il sogno di ogni uomo sarebbe quello di baciare la bella argentina. La caliente e seducente Belen sarebbe stata asfaltata proprio da lui, un noto personaggio famoso dello spettacolo. Di chi si tratta? In quale occasione i due si sarebbero baciati in bocca? Scopriamolo.

Belen Rodriguez asfaltata da un noto VIP

Un bacio alla bella modella e showgirl argentina è il sogno di tantissimi uomini, ma c’è un VIP che non ha gradito il bacio di Belen. Anzi, il noto personaggio dello spettacolo avrebbe rivelato di aver ricevuto un bacio appassionato con la lingua dalla bella argentina e di aver vomitato per ben 7 giorni.

La showgirl “sogno erotico” della maggior parte degli uomini italiani ed il noto cantautore e paroliere siciliano stavano girando uno sketch per Quelli che il Calcio e improvvisamente Belen avrebbe piazzato la lingua in bocca del noto personaggio televisivo. Il Vip originario della Sicilia avrebbe raccontato in dettaglio che la soubrette gli avrebbe aperto la bocca e gli avrebbe dato una slinguata.

A seguito di questo bacio appassionato con la lingua, il noto VIP sarebbe stato male per una settimana. Tutti avrebbero voluto essere al posto del cantautore dal ciuffo ossigenato. Si tratta di una fortuna sprecata per la maggior parte degli uomini. Il noto VIP non avrebbe gradito il bacio della showgirl e modella argentina.

Belen ha baciato un noto paroliere: di chi stiamo parlando?

Chi è il noto cantautore e paroliere dal ciuffo ossigenato che non avrebbe gradito il bacio appassionato della bella Belen Rodriguez? Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, noto cantautore, paroliere e personaggio dello spettacolo. Originario di Ramacca, in Sicilia, Malgioglio è autore di molti testi e brani di successo della musica italiana.

La discografia del noto cantautore è davvero ampia: si va da Scandalo a Carpe Diem, da Bellissime a La Esperanza, da Matri a Boleros, da Danzando a Malo. Malgioglio avrebbe fatto notare che a seguito del bacio appassionato sarebbe stato male per una settimana. E Belen alla rivelazione choc di Malgioglio cosa avrebbe risposto?

La replica di Belen Rodriguez al noto paroliere dal ciuffo biondo

La risposta della showgirl argentina alle parole del noto cantautore e paroliere siciliano non si sarebbe fatta di certo attendere. Belen avrebbe risposto che piuttosto che baciare appassionatamente il paroliere dal ciuffo ossigenato preferirebbe limonare con il noto immobiliarista Roberto Carlino.

Cosa risponderà Malgioglio alla replica della bella showgirl argentina?