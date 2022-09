Mancini carica l’Italia, con l’Inghilterra non si può sbagliare

Dopo tanta attesa finalmente la nazionale italiana è pronta a scendere in campo, l’Italia di Roberto Mancini questo venerdì affronterà l’Inghilterra con la necessità assoluta di fare tre punti per mantenere viva la speranza di accedere alla fase finale del torneo



Dopo la clamorosa eliminazione dal Mondiale in Qatar l’Italia sta piano piano cercando di ricostruirsi tra tante difficoltà ed una preparazione atletica troppo spesso interrotta dagli infortuni.

Per queste due partite non ci saranno tanti big, assenti Zaniolo e Spinazzola oltre a Verratti e Federico Chiesa per una nazionale che sta provando a dare fiducia anche a qualche giovane con la speranza di creare una squadra forte anche per il futuro.

Roberto Mancini ha parlato di personalità, la stessa che aveva permesso agli azzurri di vincere gli Europei a Wembley deludendo però poi clamorosamente le attese durante le qualificazioni per i Mondiali in Qatar.

Il tecnico di Jesi ha la totale fiducia della federazione con cui ha intrapreso un nuovo percorso che dovrebbe riportare la nazionale ad essere competitiva ai prossimi mondiali.

L’Italia si prepara a sfidare l’Inghilterra

Senza Verratti, Zaniolo e Spinazzola l’Italia si prepara a sfidare l‘Inghilterra in un match delicatissimo per questa Nations League.

Dopo lo 0-0 dell’andata entrambe le squadre inseguono una vittoria che sarebbe fondamentale per rimanere in corsa per la fase finale del torneo.

Roberto Mancini in sede di presentazione ha chiesto massima concentrazione ai suoi ragazzi con l’obiettivo di vincere e dare risposte importanti in un momento molto delicato per la nazionale italiana.

Gli azzurri si affideranno a Ciro Immobile, l’attaccante napoletano continua a segnare a raffica con la maglia della Lazio ed i tifosi si aspettano lo stesso rendimento anche con la maglia azzurra, con la quale al contrari ha sempre faticato a trovare la via del gol.

Rimandata dunque la prima convocazione ufficiale per il talento della Juventus Fabio Miretti, Mancini valuterà il classe 2003 nel corso della stagione e potrebbe decidere in futuro di concedergli una piccola chance.

Nel gruppo squadra ci sarà invece Pasquale Mazzocchi che ha letteralmente impressionato in queste prime sette partite stagionali dimostrando grande corsa e qualità sulla fascia destra.

Conferma invece per Federico Gatti che anche alla prima stagione di Serie A sta confermando le ottime sensazioni lasciate lo scorso anno dimostrandosi difensore affidabile ed in grado di leggere bene l’azione sia nell’uno contro uno che nella marcatura a zona.