Mamma uccide due figli e ne ferisce un altro: soffriva di depressione post – partum

Una tragedia che poteva esser evitata se solo qualcuno avesse ascoltato il grido d’aiuto di questa mamma. Ha ucciso i suoi due figlioletti e poi ha cercato lei stessa di togliersi la vita.

Lindsay ha solo 32 anni, ma un male dentro che la sta uccidendo piano piano: la depressione. Cerchiamo di capire cosa è successo esattamente.

Mamma tenta di uccidere i figli

Il grido di una mamma che è rimasto inascoltato, anche da chi poteva esserle più vicino possibile. Lindsay è stata lasciata sola, a soffrire con la sua malattia (la depressione) senza che nessuno, forse, se ne accorgesse. E, alla fine, è successo l’inevitabile.

La tragedia ha sconvolto la cittadina di Plymouth, nel Massachusetts. Qui abita la giovane mamma 32enne insieme ai suoi tre bambini. Ma qualcosa è scattato nella testa della donna e ha strangolato due dei suoi piccoli, ed ha ferito gravemente il terzo, che ha soltanto 7 mesi.

Poi ha tentato di lanciarsi nel vuoto da una finestra di casa. E’ successo tutto nel giro di pochi istanti, quando la 32enne, in preda forse ad un attacco depressivo (soffriva di depressione post partum) ha ucciso i suoi figli di 5 e 3 anni, per poi accanirsi anche sull’ultimo, il più piccolo, di 7 mesi ferendolo gravemente.

Poi, rendendosi conto forse di ciò che aveva fatto, ha tentato di uccidersi gettandosi da una finestra. Ora è ricoverata in ospedale e costantemente controllata, non solo dal personale medico che la tiene in cura, ma anche dalla Polizia che attende di poterla interrogare per capire cosa sia successo.

A dare l’allarme è stato il marito di Lindsay che ha assistito alla scena non riuscendo a fermare sua moglie nel suo intento omicida e suicida allo stesso tempo. Ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma anche quando è arrivato il personale sanitario, oltre che la locale polizia, per i due bambini non c’è stato nulla da fare. Erano già morti.

Due li strangola, uno lo ferisce gravemente

Il più piccolo dei tre bambini è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza al Boston Children’s Hospital, dove i medici stanno tentando di salvargli la vita. Una scena raccapricciante quella che le forze dell’ordine, una volta arrivate nella casa della coppia, si sono trovati davanti: i corpi di due bambini morti, un terzo in agonia, un padre disperato ed una madre che aveva tentato il suicidio gettandosi dalla finestra.

Una tragedia che poteva esser evitata se, come dicevamo all’inizio, qualcuno avesse ascoltato e visto il dolore di Lindsay e non lasciarla da sola a soffrire con il suo male interiore, dal dopo che aveva partorito il suo ultimo bambino. Da qualche mese era anche in congedo dal lavoro, dal “Massachusetts General Hospital”, dove lavora come infermiera, proprio a causa dei suoi stati depressivi.

Stava dedicando tutto il suo tempo e tutta la sua vita alla cura e all’accudire i suoi tre bambini e, stando anche a quanto raccontato dai suoi familiari, non aveva mai manifestato segni depressivi o aveva fatto o provocato azioni che potevano far sospettare quanto poi, disgraziatamente, è accaduto.