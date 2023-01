“È incinta”, pancione a Buckingham: il lietissimo annuncio solo poche ore fa

A Buckingham Palace sono tutti su di giri per l’arrivo di un nuovo membro all’interno della famiglia reale. Ecco chi aspetta un nuovo bambino.

I reali inglesi n queste settimane si sono ritrovati coinvolti nella questione che riguarda il primo libro autobiografico di Harry, intitolato Spare, dove ha rivelato alcuni episodi del rapporto con il resto della sua famiglia.

Per questo motivo, pare che a breve si creerà un tavolo dove sarà decisa la sorte del secondogenito di Re Carlo III e secondo l’indiscrezione il principe potrebbe non partecipare alla coronazione di suo padre.

Buckingham Palace: nuovo bebè in arrivo

Infatti, il prossimo 6 maggio, Carlo e sua moglie, la Regina consorte Camilla, verranno ufficialmente incoronati e alla cerimonia saranno presenti tutti quanti ma è ancora incerta la presenza di Harry e Meghan.

I due, non sarebbero graditi anche se Carlo avrebbe fatto di tutto per riavvicinarsi a suo figlio ma non gli avrebbe perdonato le parole che ha detto su sua moglie, definendola perfida.

Inoltre, nel libro, si può leggere come ha avuto delle parole per chiunque e anche per sua cognata Kate Middleton, principessa di Galles, moglie di suo fratello William e di come lei sia stata la causa del suo allontanamento da Londra.

Secondo quanto scritto da Harry, Kate avrebbe avuto un litigio con Meghan per via di un vestito alla principessina Charlotte durante il suo matrimonio, e questo avrebbe fatto crollare l’ex attrice.

Harry, ne avrebbe parlato con William ma durante una cena quest’ultimo pare abbia messo le mani addosso a suo fratello e in quel momento il secondogenito dei Windsor ha deciso che era meglio fuggire da lì.

Secondo alcuni tabloid inglesi, pare che anche Meghan sia intenzionata a scrivere una biografia mirando al fatto di voler levare dalla mente dei sudditi l’idea che sua cognata Kate sia perfetta.

L’annuncio che ha intenerito i sudditi

E sembra che per colpirla al segno potrebbe mirare sui suoi problemi alimentari e sui suoi cambiamenti umorali, ma sembra che il suo piano stia per fallire a seguito di una gravidanza inattesa.

Alcuni giornali Europei, hanno titoli che urlano “Kate È incinta” e per lei sarebbe quarto figlio. Molti giornalisti hanno presunto che presto il tutto verrà svelato visto anche il fatto che ultimamente posiziona la sua mano sul ventre molte volte.

In attesa di scoprire se Kate e William daranno al mondo un nuovo principino o una nuova principessina, c’è un altro membro della famiglia reale che invece ha annunciato di stare per diventare nuovamente mamma.

Si tratta della principessa Eugenie di York, figlia di Andrea, duca di York che sui suoi profili social ha pubblicato una foto dove è ritratta in compagnia del suo primogenito August che a febbraio compirà due anni.

“Siamo così entusiasti di condividere che quest’estate ci sarà un nuovo arrivato nella nostra famiglia”

Con queste parole, Eugenie ha voluto annunciare l’arrivo di un nuovo bambino nella sua famiglia. Un modo non del tutto consono ad un membro della famiglia reale ma poco importa dato che è soltanto undicesima nella linea di successione al trono britannico.