A Natale neve e maltempo in tutta Italia

Arriva il maltempo in tutta Italia. Da oggi, venerdì 25 dicembre, e per almeno i prossimi tre giorni un vortice ciclonico, di origine polare, arriverà sul nostro Paese portando precipitazioni e nevicate.

Il maltempo riguarderà tutto il territorio e partirà da nordest per poi spostarsi verso il Centro e il sud Italia. Il tempo comincerà subito a peggiorare il Lombardia, orientale e meridionale, sul basso Piemonte e sulla Liguria. Questi territori saranno colpiti da forti precipitazioni che poi si sposteranno in Emilia Romagna, in Toscana e nelle Marche. Ma non solo. Le piogge arriveranno anche in Umbria, Lazio, Sardegna e in gran parte del Sud.

A Milano si è tenuto il “tavolo neve”

Ieri, giovedì 24 dicembre, a Milano si è tenuto il “tavolo neve” per condividere il piano di azione con l’obiettivo di “non creare disagi per l’accumulo di neve” nel capoluogo lombardo.

Leggi anche Coronavirus, sospese le attività negli allevamenti di visoni fino a febbraio

Nella nota, in particolare, si legge che: “è già stato diramato agli amministratori di condominio l’avviso, in caso di calo di temperatura, di spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi antistanti gli stabili privati e di provvedere allo sgombero della neve in caso di precipitazioni abbondanti”.

La neve infatti dovrebbe presentarsi a quote sempre più basse fino a raggiungere i 400 metri in Emilia e i 700-1000 metri nel centro Italia.

Maltempo anche a Santo Stefano e il 27 dicembre

Per quanto riguarda il 26 e il 27 dicembre, il maltempo continuerà a colpire tutto il territorio italiano. A Santo Stefano i venti freddi settentrionali soffieranno ovunque e ci sarà neve sopra i 300 metri al centro e dai 700-1000 al Sud. Al nord invece il 26 dicembre sarà caratterizzato da una giornata soleggiata, ma con basse temperature.

Domenica 27 dicembre, giornata importante per l’Italia perché sarà il V-Day, l’inizio della campagna di vaccinazione contro il Coronavirus, il nostro Paese sarà colpito da un grande freddo. Arriverà infatti una perturbazione dall’Atlantico che porterà maltempo e venti sempre più forti.