Maltempo in Sicilia, frane e temporali: auto bloccate, vigili del fuoco sul posto

Maltempo in Sicilia: i vigili del fuoco hanno soccorso automobilisti bloccati in strada dopo piogge e frane.

Piogge, temporali e frane in Sicilia. Il maltempo ha agguantato la regione, provocando diversi danni e problemi ai cittadini, tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto soccorrere diversi automobilisti rimasti bloccati, nelle proprie vetture, in città, a causa dell’eccessiva pioggia caduta che ha provocato dei veri e propri fiumi sul manto stradale. La situazione si sta ripristinando nelle ultime ore, ma servono interventi decisi al fine di affrontare queste emergenze in maniera più programmatica, secondo il sindaco di Lipari. Ecco gli interventi effettuati dai vigili del fuoco e quali danni sono stati provocati a strade e cose.

Maltempo in Sicilia, disagi per i cittadini a causa di piogge e frane

Il maltempo in Sicilia ha provocato diversi danni e complicazioni alla popolazione locale. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in Via Messina nel sottopasso di Via Belgio, all’ingresso della Palermo Sciacca e lungo la parallela della Palermo Catania.

In questo luoghi, infatti, i pompieri hanno effettuato il loro intervento sui posti in cui il temporali si sono abbattuti e hanno provocato maggiori danni e fatto impantanare diversi autisti bloccati nelle loro vetture, bloccate nell’acqua alta provocata dalle piogge cadute.

Vari allagamenti sono stati registrati anche in centro: in via Polito, è caduta una palma a causa della forte pioggia e del vento abbattutosi sulla zona. I vigili hanno rimosso la pianta con l’aiuto di una motosega.

Grandinate nelle Eolie

Sono state registrate anche piogge torrenziali e grandinate di forte entità nelle Eolie. Anche il mare era in tempesta nelle ore in cui, da Ovest-Nordovest è partita una raffica di vento molto intensa che ha colpito diversi luoghi.

Sono stati interrotti anche diversi collegamenti, tranne una nave che collega l’arcipelago con la costa settentrionale dell’isola.

Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha affermato che, dopo il maltempo delle ultime ore, la situazione sta, pian piano, normalizzandosi, in quanto è riemerso il sole tra le nuvole, dopo diverse piogge intense. Pertanto, come afferma il primo cittadino “l’allarme è rientrato”.

Il sindaco, inoltre, afferma che i danni più consistenti sono stati provocati dai detriti, un problema che dovrà essere affrontato nei mesi invernali che seguiranno. “È un problema storico” che, secondo il sindaco è necessario attuare “un intervento programmatico” sia per Lipari che per Stromboli.