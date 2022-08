Maltempo in Italia: tornano piogge e temporali in alcune regioni, ecco dove

By

Un’altra perturbazione si sta per abbattere sull’Italia in questi ultimi giorni di agosto: almeno 10 regioni saranno interessate dal maltempo. Vediamo quali sono e quali saranno le temperature che ci aspettano.

Durante il mese di agosto il tempo non è stato quasi per niente dalla parte dei vacanzieri: infatti, il maltempo ha interessato numerose regioni italiane nelle ultime settimane e, a quanto pare, continuerà ad essere presente anche a fine mese.

Secondo le stime del meteo, infatti, in 10 regioni da oggi 27 agosto è stata dichiarata allerta gialla, per via di temporali e piogge molto forti. Vediamo qual è il quadro metereologico che ci dobbiamo aspettare.

Maltempo in Italia, ecco dove ci saranno forti temporali

L’estate 2022 ha messo a dura prova tutti i cittadini italiani: a partire dal caldo afoso, che è arrivato da fine maggio fino ad oggi, poi poi arrivare a piogge, alluvioni, grandine e chi più ne ha più ne metta.

Arriva una sesta perturbazione di questo mese di agosto, che purtroppo rovinerà la fine dell’estate a molti che sono ancora in ferie.

Sono 10 le regioni interessate, ovvero Campania, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Sicilia, Abruzzo, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto.

L’estate sta finendo, ma per alcuni sarà proprio finita. Infatti, le perturbazioni porteranno forti temporali e piogge, che faranno scattare l’allerta gialla, ossia ordinaria criticità.

A quanto pare, il maltempo non lascerà l’Italia presto, tanto è vero che si parla di una criticità che durerà parecchi giorni, a partire da questo weekend.

Domani ci saranno diversi temporali in diverse zone italiane, che potrebbero mettere fine alle vacanze estive di tantissimi turisti e cittadini, che contavano in queste ultime settimane per godersi a pieno questa calda estate 2022.

Al centro sud, ci saranno mattinate di sole, ma sono attesi temporali sugli Appennini, che potrebbero spostarsi verso le zone di mare e pianeggianti.

La cosa positiva è che le temperature caleranno, ma la popolazione è invitata a prestare attenzione a possibili alluvioni e grandinate, quindi bisognerà essere cauti sui luoghi da percorrere in questi giorni, in auto e con qualsiasi veicolo.

Da giovedì 1 settembre, per salutare al meglio la nuova stagione, ci saranno temperature autunnali, con un calo di almeno 8/10° in tantissime zone italiane soprattutto al Nord.

Al Sud, invece, le temperature resteranno per lo più le stesse, almeno fino al 1 settembre, ma il primo weekend del prossimo mese, probabilmente, anche in queste regioni la situazione potrebbe cambiare.