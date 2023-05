Maltempo, a Ravenna precipita un elicottero: quattro feriti

L’elicottero precipitato a Lugo in provincia di Ravenna a causa del maltempo, era stato impiegato per i guasti alla linea elettrica: ci sono quattro feriti.

L’incidente è avvenuto a Belricetto di Lugo, intorno alle 11 di questa mattina, nel Ravennate. Il velivolo stava effettuando un intervento per dei guasti alla linea elettrica causati dal maltempo che ha colpito tutta la zona anche nella giornata di oggi, 20 maggio. Le quattro persone che si trovavano a bordo dell’elicottero, secondo quanto si apprende, sono state immediatamente estratte e portate in eliambulanza in ospedale. Continua il maltempo in Emilia Romagna, nel Ravennate sono 27mila gli sfollati, 20mila solo a Ravenna: 3mila in totale gli interventi dei vigili del fuoco.

Cade eleticcotero nel Ravennate: quattro persone ferite

Il maltempo continua a colpire il Nord-Est del nostro Paese. L’Emilia-Romagna è in ginocchio, e gli interventi di salvataggio e di soccorso sono messi a rischio dal continuo peggioramento delle condizioni climatiche.

Nella mattinata di oggi, probabilmente a causa del maltempo, un elicottero intento in un operazioni di manutenzione alle linee elettriche è precipitato a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna. Si tratta di un velivolo della compagnia privata EliOssola. Al suo interno viaggiavano quattro persone, rimaste ferite dallo schianto.

Fortunatamente non ci sono vittime nell’incidente, con i passeggeri portati in ospedale ed estratti dall’elicottero dagli uomini del 118, arrivati sul posto poco dopo l’impatto, quando erano circa le 11 del mattino. Uno dei quattro feriti è stato trasportato a Bologna, all’ospedale Maggiore, mentre due sono arrivati al Bufalini di Cesena con l’eliambulanza del 118. L’ultimo ferito, meno grave, è stato trasferito a Ravenna. I passeggeri hanno subito diversi traumi, ma sono tutti coscienti e fuori pericolo.

Le motivazioni dell’incidente: possibile atterraggio sbagliato

Secondo quanto si apprende il pilota avrebbe tentato un atterraggio di emergenza, dopo un malfunzionamento dell’elicottero. Rimane la pista legata alle condizioni meteorologiche come causa dell’incidente. Nelle prossime ore le forze dell’ordine andranno avanti con le indagini per comprendere le reali motivazioni della caduta dell’elicottero, e le eventuali responsabilità. I passeggeri verranno ascoltati, così come il pilota.

La Prefettura di Ravenna ha informato che l’elicottero, arrivato per conto dell’Enel, volava basso per effettuare il controllo delle linee elettriche nella località di Lugo. In queste ore i sommozzatori stanno effettuando le ricerche della strumentazione di bordo, fondamentale per la ricostruzione dell’incidente. Pare non ci siano testimoni oculari della scena. Si ipotizza, vista la posizione dell’elicottero, un atterraggio – di emergenza – sbagliato.

Sarebbe stata la parte anteriore a sbattere con violenza contro il suolo. Al momento la carcassa è rimasta sul luogo dell’incidente per ulteriori verifiche.

Maltempo a Ravenna e Faenza: oltre 27mila persone sfollate

Sulle 36mila complessive di tutta la Regione, ben 27mila sono le persone sfollate nel Ravennate. In Emilia Romagna la situazione non sembra migliore, con diverse aree abitate finite sommerse dall’acqua e delle frane che stanno mettendo in ginocchio tante zone. I vigili del fuoco hanno raggiunto i 3mila interventi dall’invio dell’emergenza.

Solo a Ravenna gli evacuati sono stati infatti 20mila, con gli sfollati anche di Faenza e Bagnacavallo che in via precauzionale sono stati fatti allontanare dalle proprie abitazioni. In questo momento si lavora molto sul ripristino di alcuni servizi fondamentali, come quello dell’acqua potabile – tramite autobotti – ha fatto sapere la Prefettura di Ravenna. Lo stesso vale per l’elettricità con diversi interventi di controllo e manutenzione – tra cui anche quello dell’elicottero precipitato in mattinata. Si lavora anche per ripristinare le linee telefoniche.

Nel bolognese invece, San Lazzaro insieme all’Ausl di Bologna ha messo in piedi un servizio di supporto psicologico per i cittadini, i quali possono contattare tramite lo sportello sociale comunale. Nella bassa Romagna circa l’80-90% del territorio è alluvionato, in un’area di 100km quadrati.