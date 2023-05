Buon compleanno, Al Bano: oggi il cantante compie 80 anni

Oggi il cantante di Cellino San Marco spegne 80 candeline. Al Bano martedì sarà poi protagonista di un concerto in suo onore. In attesa della messa in onda, Carrisi ne ha approfittato per raccontarsi e ripercorrere le tappe della sua carriera e anche della vita privata in una intervista rilasciata a Vanity Fair. Al Bano ha svelato anche alcuni aneddoti curiosi e fatto delle rivelazioni sulla compagna Loredana Lecciso, al suo fianco ormai da quasi 25 anni.

Un giorno molto speciale, quello di oggi, per Al Bano. Il cantante pugliese compie 80 anni, e in attesa della serata evento a lui dedicata che andrà in onda martedì su Canale 5, 4 volte 20, ha deciso di concedere un’intervista a Vanity Fair, ripercorrendo le tappe più intense della sua vita professionale e privata, confessando anche qualche dettaglio insolito. E d fare bilanci, lui non ne vuole proprio sapere. Del resto, è da quasi 60 anni sulla breccia dell’onda e il suo successo sembra inarrestabile, al punto che continua ad avere numerose date in programma. A questo si deve poi aggiungere la sua attività imprenditoriale come ristoratore e produttore di olio e vino delle Tenute Carrisi.

Al Bano compie 80 anni e si racconta senza filtri in un’intervista, dove rivive le tappe della sua vita pubblica e privata

Raggiunto da Chiara Oltolini di Vanity Fair, Al Bano ha parlato a ruota libera di sé, in attesa di esibirsi martedì assieme ad alcuni dei suoi più cari amici del settore, ovvero Arisa, Iva Zanicchi e I Ricchi e Poveri, tra i tanti.

E sul suo rapporto con Romina Power, con la quale è tornato ad esibirsi come ai tempi d’oro, dopo una lunga pausa, ha detto che “C’è, ed è sempre bellissimo sul palco insieme. Le traversie, in qualche modo, le abbiamo superate”.

Da tempo, nonostante i fan sperino sempre in un loro ricongiungimento anche sentimentale, Romina è stata sostituita da Loredana Lecciso, sua compagna da ormai 23 anni e dalla quale ha avuto i figli Jasmine e Albano Junior.

Con lei, le cose sembrano procedere a gonfie vele, nonostante i tanti alti e bassi e una rottura nel 2018 e anzi, tra loro ci sarebbe un’ottima intesa anche sotto l’aspetto fisico: “Grazie a Dio sì. Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti”.

Albano Carrisi ha quindi rivolto un pensiero ai suoi sei figli, i quattro avuti dalla Power e i due dalla Lecciso, spiegando di sentirsi un padre “Più liberale del mio: in genere dico sì alle richieste dei miei figli di provare e di sperimentare, anche per reazione ai no che ho ricevuto”.

Con Jasmine, il cantante condivide la passione per la musica, essendo lei stessa intenzionata a intraprendere la carriera musicale e avendo già al suo attivo due singoli di buon successo. Inoltre, per un certo periodo hanno anche lavorato assieme, come giudici di The Voice Senior.

Ma qual è il regalo che più di ogni altro vorrebbe l’artista per questo traguardo così importante? Il desiderio di Albano è uno solo: “Un messaggio di Putin con scritto: “Caro Al Bano, la guerra è finita. Tanti auguri”.