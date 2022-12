Malore mentre gioca a Padel, l’avvocato Antonio Civiletti muore a 38 anni

Il noto avvocato di Giugliano – provincia di Napoli – stava giocando a padel con alcuni amici, quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo.

A nulla sono serviti i soccorsi. Il 38enne è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Giugliano, dove è morto poco dopo il suo arrivo. La pagina facebook del giovane professionista è stata letteralmente ‘invasa’ da messaggi d’affetto in ricordo del 38enne, molto noto in zona anche per il suo impegno politico con il Movimento 5 Stelle.

Malore durante la partita di padel: Antonio Civiletti muore a 38 anni

Una serata come tante, che in pochi istanti si è trasformata in tragedia. Una partita a padel con gli amici e un malore improvviso che non ha lasciato scampo ad Antonio Civiletti, giovane e brillante avvocato campano. Nella serata di giovedì, 29 dicembre, il 38enne si è sentito male mentre era in campo con un gruppo di amici.

Improvvisamente Civiletti si è accasciato a terra, senza più riuscire a rialzarsi. I compagni hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto è giunto un mezzo di soccorso del 118. I sanitari hanno provato a effettuare un massaggio cardiaco, in attesa del trasferimento all’ospedale di Giugliano (provincia di Napoli). Quando l’ambulanza è giunta nel nosocomio campano, per il giovane avvocato non c’era ormai più nulla da fare.

A stroncare il professionista un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. I sanitari dell’ospedale Sangiuliano non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Grande lo sgomento tra amici e parenti.

Chi era la vittima

Antonio Civiletti era un avvocato, originario di Giugliano, dove attualmente viveva. Il suo ultimo post sui social risale al giorno precedente al dramma, quando ha pubblicato una foto di sé sorridente su una spiaggia di Miami. Un destino beffardo ha reso quella sua immagine felice anche la sua ultima pubblicazione.

Tanti i messaggi di affetto e cordoglio che in queste ore amici e parenti stanno lasciando sulla sua bacheca social, increduli per la precoce scomparsa di un giovane in salute e pieno di vita.

“La sua gentilezza, la sua cortesia, la sua allegria contagiosa, la sua onestà, sembrano cose scontate, ma sono le perle più rare e più preziose che un uomo possa donare alla collettività, alla sua città. Riposa in pace Antonio”

si legge in uno dei tanti messaggi social.

Civiletti era molto conosciuto a Giugliano, anche per il suo impegno politico con il Movimento 5 Stelle.