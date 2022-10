Mai utilizzare il soffiatore per le foglie, è uno sbaglio comunissimo: ecco perché

Usare il soffiatore per le foglie è un’attività molto diffusa. Eppure, soprattutto in questo periodo, sarebbe meglio non adoperarlo. Vediamo perché.

Il soffiatore per le foglie è tanto usato soprattutto in autunno, da chi ha un giardino o un appezzamento di terra.

A cosa serve il soffiatore per le foglie

Utilizzato da sempre, il soffiatore per le foglie serve appunto, come dice la parola, a soffiare via le foglie dal proprio giardino o appezzamento di terreno. Grazie all’erogazione di un soffio, proprio come se fosse un asciugacapelli gigante, le foglie vengono spazzate via in pochi minuti.

Il soffiatore per le foglie è un attrezzo adoperato soprattutto se si hanno grandi appezzamenti di terreni. La stagione in cui viene adoperato maggiormente è sicuramente l’autunno quando gli alberi si spogliano delle loro foglie e cadono al suolo.

Se per qualcuno le distese di foglie su erba e vialetti rappresentano un bel vedere, che mette pace agli occhi e allo spirito, per gli altri può costituire un vero problema da risolvere in ogni modo possibile. E qui arrivano i soffiatori.

Perché non usarli

I soffiatori delle foglie, come abbiamo detto, potrebbe rivelarsi molto utile. Eppure, il suo utilizzo, potrebbe rivelarsi dannoso.

Tra i primi lati negativi, spicca l’inquinamento. I soffiatori delle foglie, infatti, emettono dei gas di scarico particolarmente nocivi. Tra gli altri inquinamenti, oltre quello atmosferico, spicca quello acustico. Le emissioni dei soffiatori, infatti, potrebbero essere paragonate a quelle di un martello pneumatico. I danni all’udito potrebbero essere notevoli, soprattutto se i soffiatori sono usati per tanto tempo, in modo prolungato.

Un terzo punto negativo, non meno importante, è rappresentato dal fatto che, soffiando via le foglie, questo strumento è in grado di soffiare via anche i semi e svariati nutrimenti che sono molto importanti per il terreno. Quest’ultimo, potrebbe diventare più esposto e vulnerabile al gelo dell’inverno, poiché viene meno una protezione fondamentale, che è stata soffiata via.

Persino alcune specie animali potrebbero essere danneggiate dall’utilizzo del soffiatore. Inoltre, i soggetti allergici e non potrebbero provare fastidio dalla polvere sollevata da questo strumento. Al posto del soffiatore cosa si potrebbe utilizzare? Un rastrello o una scopa che hanno lo stesso scopo ma che ti permetterà anche di fare un po’ di esercizio fisico.

Basti pensare che, un soffiatore per le foglie potrebbe impiegare 6 minuti e mezzo per spazzare via tutto il superfluo dal terreno; per adoperare la scopa, invece, ci vorrebbero 57 minuti. Due tempistiche considerate per un terreno di circa 510 metri quadri.