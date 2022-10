Bonus trasporti, puoi richiederlo anche più di una volta: ecco in che modo

Il nostro Paese ci garantisce sostegni di ogni tipo, quante volte avrete sentito parlare di bonus per le bici, per le mamme, per le baby sitter e tanti altri ancora. Anche prima della pandemia, sono stati messi a disposizione diversi incentivi. Uno dei più apprezzati è quello dei trasporti: scopriamo come funziona.

Buone notizie per chi usufruisce del bonus trasporti da 60 euro. In molti credevano che fosse una tantum, ma in realtà può essere richiesto più volte, inoltre, è compatibilmente con la disponibilità dei fondi. Ma cos’è questo bonus trasporti? E’ un incentivo per acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico, per sostenere pendolari, famiglie di studenti fuorisede e tutte le altre categorie che utilizzano i mezzi pubblici per effettuare i propri spostamenti, sono compresi anche i pensionati.

Questa misura è stata introdotta con il Decreto Aiuti con una dotazione finanziaria pari a 180 milioni di euro. Lo potrete sfruttare comprando un abbonamento entro il mese solare di emissione. Ma sapete che è possibile utilizzarlo più di una volta? Scopriamo di più.

Bonus trasporti: si può richiedere più volte

Il ministro del Lavoro ha comunicato l’incredibile successo del bonus trasporti, infatti, sono stati erogati un milione di voucher. Ma la domanda che tutti si stanno facendo è se sia possibile richiedere l’incentivo più di una volta, la risposta è sì.

Quindi chi lo ha richiesto nel mese di settembre ha la possibilità di richiederlo anche ad ottobre. Ma si può fare una domanda al mese fino a quando non terminano le risorse disponibili. Però chi ha usufruito del bonus rinnovare l’abbonamento annuale, non può più percepirlo.

Bonus trasporti: come fare domanda

Per presentare la domanda entro il 31 dicembre 2022, dovrete avere la giusta documentazione, infatti, è obbligatorio possedere lo Spid o Cie. Una volta eseguito l’accesso dovrete compilare un modulo e sarà necessario esporre: nome, cognome e codice fiscale.

Inoltre, se il beneficiario è minorenne, dovrete garantire che il ragazzo sia a vostro carico. Ma non è finita qui, sarà necessario inviare anche il reddito complessivo del beneficiario del 2021 che dovrà essere inferiore a 35.000 euro, l’importo del buono richiesto e il gestore del servizio di trasporto pubblico.

Dopo aver presentato la domanda, il portale vi rilascerà il buono con un codice identificativo univoco. Ricordiamo che il bonus può essere sfruttato solamente da un gestore dei servizi di trasporti pubblici tra quelli selezionabili sulla piattaforma digitale. Infine, il bonus trasporti non può essere assolutamente ceduto, dato che il nome è collegato al codice identificativo univoco rilasciato dal Mims.