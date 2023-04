Mai usare il cellulare mentre stai facendo benzina: ecco cosa potrebbe accadere

Se fare benzina è un momento molto delicato, usare il cellulare nel frattempo è sconsigliato: accade proprio questo.

Fare benzina è pericoloso? Non con tutte le misure di sicurezza che sono state ultimamente adottate. Tuttavia usare il cellulare nel momento in cui si procede con il rifornimento non è consigliabile. Le cose che possono succedere sono tante, così come quando si svolge qualche azione per una possibile disattenzione. Gli esperti raccomandano di non usare lo smartphone in questo caso in particolare e spiegano anche il motivo.

Usare il cellulare mentre si fa benzina: cosa accade?

Mentre si fa benzina potrebbe essere comodo stare al cellulare, rispondere alle mail oppure parlare con qualcuno approfittando del momento. Eppure, gli esperti consigliano di fare queste due azioni insieme. In realtà, mentre si fa rifornimento sarebbe bene non fare nulla per la propria sicurezza.

Gli incidenti che possono accadere sono rarissimi, così come i rischi. Tuttavia, una perdita accidentale di benzina non è da sottovalutare.

In merito al cellulare, c’è un rischio remoto di incendio: con lo squillo dello smartphone e un possibile calpestamento della benzina persa sulla superficie si potrebbe creare qualcosa di pericoloso.

È veramente un rischio molto basso, ma le vibrazioni di un telefono mentre squilla e la benzina non rappresentano un incontro piacevole. Quando ci si ferma ad una stazione di servizio, in linea generale, diventa fondamentale fare attenzione e procedere nel massimo della cautela.

In quel momento si sta maneggiando un liquido altamente infiammabile e comunque pericoloso. Una sola distrazione potrebbe creare un effetto domino poco piacevole.

Le restrizioni applicate per fare benzina in sicurezza

L’importanza di non usare il cellulare nel momento in cui si fa rifornimento, arriva da un fatto realmente accaduto.

Negli Stati Uniti in particolare, spesso e volentieri le auto prendevano fuoco mentre il soggetto che faceva benzina stava conversando al telefono.

Come spiegano gli esperti, durante una conversazione si creano delle onde elettromagnetiche che – in alcuni casi – si accumulano in parti metalliche. Queste potrebbero essere in grado di far scattare la scintilla e un incendio/esplosione. È un procedimento veramente remoto, ma accaduto ad alcune persone ed è per questo che si consiglia di non farlo.

Per evitare un rischio di questo tipo, le compagnie petrolifere hanno pensato di adottare alcune restrizioni. Eliminare i rischi significa anche porre dei limiti all’uso del cellulare oppure impedendo di fumare durante il rifornimento.

Il rischio di incendio mentre si fa rifornimento è remoto, ma reale. È bene adottare alcune buone regole, come non rispondere al cellulare e non telefonare. Inoltre è preferibile non fumare e soprattutto non tenere il motore acceso dell’auto.

Tante piccole accortezze che possono in qualche modo salvare la vita ed evitare spiacevoli incidenti.