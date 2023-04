Il magnate-spia russo Artem Uss è riapparso in Russia dopo essere evaso dai domiciliari

Artem Uss, il magnate-spia russo che era evaso dai domiciliari in Italia, è nuovamente comparso in pubblico, rivelando di essere rientrato in patria. L’uomo era stato arrestato nell’ottobre del 2019 a Portofino, in Liguria, per contrabbando di petrolio e frode bancaria.

All’uomo era stata concessa la detenzione domiciliare presso una villa di lusso a Forte dei Marmi, nel cuore della Toscana. Tuttavia, il magnate-spia era scomparso pochi giorni dopo, dando inizio a una vasta operazione di ricerca.

Oggi, in seguito alla sua improvvisa riapparizione, gli inquirenti italiani stanno lavorando per ottenere la consegna di Uss da parte delle autorità russe, al fine di farlo giudicare per quanto commesso in Italia. La vicenda sta suscitando grande interesse a livello internazionale, in un momento di crescente tensione tra l’Italia e la Russia.

Artem Uss

Si tratta di una vicenda che sta suscitando grande attenzione a livello internazionale. Artem Uss, ricercato negli Stati Uniti per contrabbando di petrolio dal Venezuela verso la Russia e la Cina, oltre che per frode bancaria, è riuscito a sfuggire al braccialetto elettronico ed è sparito nel nulla.

In questo modo ha rischiato una condanna a trent’anni di carcere. L’uomo, era stato arrestato nel 2019 ed era stato sottoposto al braccialetto elettronico in attesa di definizione del processo. Nonostante le misure restrittive, l’uomo è riuscito a fuggire in circostanze non ancora chiarite.

Così facendo avrebbe dato inizio a una vasta operazione di ricerca da parte delle autorità statunitensi. L’uomo ora sembrerebbe nuovamente comparso in pubblico, rivelando di essere in Russsia.

L’evasione

Artem Uss, il magnate e figlio del governatore di Krasnoyarsk in Siberia, è tornato in Russia dopo essere evaso dai domiciliari in Italia. La notizia ha suscitato grande scalpore a livello internazionale, poiché Uss era stato arrestato nel 2019 per frode fiscale e riciclaggio di denaro.

Nonostante le misure restrittive imposte dalle autorità italiane, Uss è riuscito a fuggire e a rientrare nel suo Paese, dove ha fatto sapere di essere al sicuro grazie all’aiuto di persone “forti e affidabili”.

“Sono in Russia. In questi giorni particolarmente drammatici, persone forti e affidabili sono state con me. Grazie a loro”

Queste le parole dell’uomo.

Il ritorno in Russia

Artem Uss è al centro di una vicenda internazionale che sta suscitando grande attenzione in tutto il mondo. Arrestato in Italia, Uss era ricercato per numerosi reati, tra cui contrabbando di petrolio dal Venezuela verso la Russia e la Cina, frode bancaria, traffico di tecnologie militari dagli Stati Uniti a Mosca e riciclaggio.

Era minacciato dalla possibilità di una condanna a trent’anni di carcere in territorio americano, e gli Stati Uniti avevano richiesto la sua estradizione dall’Italia. Tuttavia, nonostante fosse stato sottoposto al braccialetto elettronico, Uss è riuscito a fuggire dalle restrizioni imposte dal tribunale italiano e a far perdere le proprie tracce.

Si presume che abbia potuto contare sulla complicità dei servizi segreti russi. La vicenda ha sollevato numerose questioni sulla possibilità che la criminalità finanziaria e l’evasione possano godere di protezioni a livello internazionale, e ha messo in discussione l’efficacia delle misure restrittive e della giustizia.

Al momento si sta ancora cercando di capire come l’uomo sia riuscito ad evadere e a tornare in Russi.