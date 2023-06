Mai staccare le foglie della pianta di basilico in questo modo: la fai morire subito

Non devi mai staccare le foglie della pianta di basilico in questo modo: così la fai morire subito. Ecco la tecnica degli esperti che salverà la tua pianta aromatica.

Quanto sono belle e profumate le piante di basilico? Uno spettacolo per gli occhi e l’olfatto! Eppure, quasi nessuno riesce a prendersene cura nel modo più opportuno. Attenzione alle foglie di basilico! Se le stacchi in questo modo la pianta muore subito.

Pianta di basilico: caratteristiche e proprietà

Originaria dell’India, continente nel quale ancora oggi le si attribuiscono proprietà mediche e miracolose, la pianta di basilico arrivò in Europa, in Grecia per prima, più di 2500 anni fa.

Appartenente alla famiglia delle Labiate, il suo nome scientifico è Ocinum Basilicum. Piccola curiosità: sai perché nel mondo occidentale è conosciuta come “pianta regale”?

Una leggenda narra che Elena, la madre dell’imperatore Costantino, in un terreno coperto da piante di basilico trovò la Santa Croce. Fin dai tempi più antichi, le foglie di basilico venivano utilizzate non solo a scopo terapeutico.

Gli Egiziani per esempio, usavano questa pianta durante i loro processi di imbalsamazione mentre nel Basso Medioevo, questa pianta veniva utilizzata per curare il malocchio, il raffreddore e le contrazioni in gravidanza.

Oggi usiamo il basilico e le sue foglie prevalentemente in cucina ma le sue innumerevoli proprietà, rendono questa pianta incredibile anche per altri scopi. Mai provato l’olio essenziale di basilico? È perfetto per curare disturbi gastrici e digestivi e per alleviare stanchezza fisica.

Come si coltiva il basilico? Semplicemente interrandone i semi in un vaso che ricoprirai poi con terreno addizionato con fertilizzanti naturali per accelerarne la crescita.

La pianta di basilico esige terreni umidi ma attenzione al ristagno d’acqua: se la innaffi più del dovuto rischi che essa possa appassire in poche ore. Se anche tu hai a casa o in giardino una pianta di basilico, sicuramente all’occorrenza staccherai da essa delle foglie per condire i tuoi piatti o per preparare dei decotti.

Sei sicuro di sapere come si coglie una foglia di basilico? Presta attenzione: se la stacchi in questo modo fai morire la tua pianta.

Non devi mai staccare le foglie della pianta di basilico così

Se anche tu sei abituato semplicemente a strappare le singole foglie dalla tua bellissima pianta di basilico per poi utilizzarle, continua la lettura: stai sbagliando tutto!

Non devi mai staccare le foglie dalla pianta di basilico in questo modo, altrimenti la sua morte è garantita. Qual è allora il metodo giusto per cogliere al meglio le foglie di questa pianta super profumata senza fare danni?

Ecco cosa dicono gli esperti che condividono la tecnica di potatura perfetta: bisogna recidere con una forbice solo un rametto al quale sono attaccate di solito 4 foglie.

Facendo in questo modo, la nostra pianta di basilico non morirà, anzi, avrà anche il tempo per far ricrescere un nuovo ramo con nuove foglie, nella parte recisa. Attenzione a non tagliare mai i rami più bassi, quelli in prossimità della radice, ma recidi sempre quelli più alti.

Sai che puoi anche modificare il sapore delle tue foglie di basilico? Devi solo procedere con la potatura di quelle punte che spuntano sugli steli dei fiori della tua pianta e che assorbono alcune proprietà nutritive importanti facendo in modo che il gusto del basilico sia alterato.

Ti sveliamo anche un altro segreto che sicuramente ti tornerà utile se sei un appassionato di erbe aromatiche: non coltivare mai insieme o comunque vicine, la pianta di basilico e quella di salvia: finirebbero per morire entrambe.

La pianta di basilico necessita di un terreno drenato e umido. Al contrario quella di salvia cresce perfettamente in un terreno secco.

Tutte le proprietà benefiche del basilico

Il basilico è una pianta incredibile che non serve solo ad insaporire piatti e pietanze. Le sue foglie possono essere utilizzate anche a scopo terapeutico. Studi scientifici hanno dimostrato che consumare regolarmente foglie di basilico aiuta a:

tenere sotto controllo gli sbalzi d’umore;

cicatrizzare le ferite;

combattere senso di stanchezza e spossatezza;

calmare dolori e crampi addominali;

lenire il rossore della pelle;

pulire la pelle da brufoli e impurità.

Come puoi leggere, il basilico ha davvero tante virtù utili al nostro organismo in tante situazioni. Puoi consumare le sue foglie fresche, puoi realizzare un decotto o un impacco per la pelle.

Le foglie di questa pianta sono incredibili se utilizzate nel modo corretto. Ora che hai imparato anche la tecnica giusta per reciderle senza danneggiare la pianta, non ti resta che goderti tutte le proprietà benefiche che questo incredibile gioiello della natura regala al nostro corpo.