Mai mischiare patate e carote nel brodo, l’errore da non fare ai fornelli: occhio

Occhio a non commettere questo errore quando prepari il brodo: mai mischiare patate e carote. Presta massima attenzione.

Preparare un buon brodo vegetale in casa è un’ottima opzione per chi vuole gustare un piatto assolutamente nutriente, sano e con poche calorie. Il brodo vegetale preparato in casa può essere un ottimo piatto da consumare con l’aggiunta del riso o della minestrina da brodo, oppure come base nelle salse, nei sughi, nelle zuppe e nei minestroni.

Il brodo vegetale è saporito ed assolutamente nutriente: la preparazione tra le mura domestiche consente di controllare tutti gli ingredienti, la qualità degli stessi e la quantità di sale necessaria. Preparare il brodo vegetale è facilissimo, ma non bisogna trascurare il fatto che si possono commettere degli errori grossolani che impattano sulla resa del prodotto.

Brodo vegetale: quali sono gli ingredienti da utilizzare per la corretta preparazione?

Il brodo vegetale può essere preparato mescolando ingredienti naturali, sani e nutrienti. Oltre all’acqua è necessario aggiungere determinati ortaggi freschi: cipolla fresca, porro, carota, pomodori, sedano, prezzemolo, zucchina, noce moscata, patata. È possibile aggiungere qualche spezia per insaporirlo ancora di più: foglie di alloro e chiodi di garofano.

Brodo vegetale: a cosa serve?

Il brodo vegetale può essere consumato come piatto unico con l’aggiunta del riso o della minestrina da brodo, oppure può essere utilizzato come base per la preparazione di sughi, condimenti e zuppe. Può essere preparato in pochi minuti e cuore in un’oretta. Il brodo vegetale può essere conservato in frigorifero oppure può essere congelato per un lasso temporale più lungo.

Brodo vegetale: non commettere mai questi errori nella preparazione

Nella preparazione del brodo vegetale è bene non commettere mai questi errori. Per prima cosa è bene non gettare mai via le bucce della cipolla, che possono essere riutilizzate per insaporire il proprio brodo vegetale.

Un ingrediente necessario alla base di qualsiasi buon brodo vegetale sono le carote, che hanno un elevato contenuto di amido, che consente di addensare il brodo. Tuttavia, l’aggiunta delle patate, anch’esse contenti un elevato contenuto di amido, rende il brodo ancora di più denso.

Mischiare le patate, le carote ed altre verdure amidacee può rendere il brodo vegetale troppo denso. Per rimediare basta filtrarlo più volte attraverso l’ausilio di un colino. Adesso il brodo vegetale è pronto per essere consumato da solo o con l’aggiunta del riso o della pasta di grano.

Come servire a tavola il brodo vegetale?

Una volta pronto il brodo vegetale ben filtrato è possibile cuocerlo con i legumi o con altre verdure a pezzettoni, oppure aggiungere il riso bianco oppure servirlo a tavola con la pastina da brodo. Via libera alle puntine, stelline o ai ditalini.

Aggiungere a fine cottura un po’ di sale, un cucchiaio di parmigiano grattugiato ed un cucchiaino di olio d’oliva extra vergine. Adesso il brodo vegetale è pronto per essere servito a tavola e gustato caldo o a temperatura ambiente. Buon appetito!