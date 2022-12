Infinity Pool, il nuovo horror con Alexander Skarsgård e Mia Goth: fuori il trailer ufficiale

È uscito da poche ore il trailer ufficiale del nuovo film horror con protagonisti Alexander Skarsgård e Mia Goth.

Abusi, violenza e sangue per il figlio di David Cronenberg e Mia Goth nel nuovo prodotto horror.

Infinity Pool: il trailer ufficiale italiano del nuovo horror

Infinity pool è un film horror di Brandon Cronenberg, che lo presenterà al Sundance Film Festival. È un horror che fa parte di una nuova generazione ed è da poco stato rilasciato il trailer ufficiale. Le aspettative da parte del pubblico sono altissime per quanto riguarda la pellicola di Cronenberg, considerando anche che è il figlio del grande David Cronenberg: uno dei registi già apprezzati nel mondo.

I protagonisti della pellicola horror saranno Mia Goth e Alexander Skarsgård: i due attori sono molto noti nel mondo dello spettacolo soprattutto nel mondo degli horror ed è per questo che sono stati scelti come attori principali. Infinity pool però non è il ‘classico‘ film horror, si può dire che faccia parte di una nuova generazione del genere: la trama si svolgerà su una misteriosa isola e avrà un’ambientazione alquanto fantascientifica.

Già dal trailer si capisce che il film è un prodotto al limite del cardiopalma per coloro i quali sono in cerca di forti emozioni. Non è adatto ai più deboli di stomaco o ad un pubblico particolarmente sensibile. Durante il breve trailer rilasciato come anteprima del film, Cronenberg presenta il protagonista: James, scrittore impegnato nella stesura della sua seconda opera in seguito al grande successo che il primo libro aveva ottenuto.

James è sposato ed è diretto con sua moglie verso un’isola tropicale per una vacanza ma nel tragitto accidentalmente investe un uomo. Il problema è che nel Paese in cui è avvenuto l’incidente, una cosa del genere è punita solo con la condanna a morte. Il protagonista decide di pagare una cifra esorbitante pur di non scontare la pena così decide di far uccidere un uomo identico a lui, un sosia.

Una volta ‘morto ufficialmente’, James continua la sua vita facendo ciò che più lo aggrada senza tenere eventuali conseguenze. A questo punto però, come ci svela il trailer, entra in scena il personaggio interpretato da Mia Goth. Il suo sarà un personaggio complice di James e insieme vivranno una drammatica avventura tra violenza, abusi e sangue e vedremo così James perdere il suo senso di umanità.

Come abbiamo già detto il protagonista del film è Alexander Skarsgård con Mia Goth come co-protagonista. Ma in Infinity pool troveremo anche il volto di Cleopatra Coleman, John Ralston, Amanda Brugel, Thomas Kretschmann, Amar Bukvic e Jalil Lespert. Inoltre Brandon Cronenberg oltre che regista è stato sceneggiatore del film che è stato prodotto da Neon insieme insieme a Telefilm Canada, Celluloid Dreams, Elevation Pictures e Topic Studios.

Il trailer è disponibile su tutte le piattaforme online.