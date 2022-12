Mai mettere un cesto di frutta accanto all’orchidea: il motivo è serissimo

Non bisogna mai mettere una bellissima orchidea vicino ad un cesto ricco di frutta: il motivo ce lo spiegano i vivaisti ed è serissimo.

L’orchidea è sicuramente uno dei fiori più eleganti che ci siano, con il suo sviluppo in verticale e tutte le sue sfumature pastello che si impreziosiscono con il passare del tempo. Si adatta ad ogni tipo di luogo umido, non richiede moltissime attenzioni anche se non bisogna trasgredire alle regole. È il fiore cosmopolita per eccellenza, proprio perché trova spazio in luoghi aridi sino alle zone dove le temperature scendono sotto lo zero.

Lei è il regalo perfetto, una pianta perenne erbacee che deriva da una zona tropicale dell’Asia sino al Sudamerica. Assorbe acqua e sostanze nutritive in autonomia quando nessuno se ne prende cura, regalando fiori bellissimi dalla forma regale. Le tipologie oggi conosciute sono tantissime e spesso presente in ogni casa: non tutti lo sanno, ma non dovrebbe mai essere tenuta vicino ad un cesto di frutta. Gli esperti spiegano il motivo che non è assolutamente da sottovalutare.

Il significato dell’Orchidea

Il linguaggio dei fiori è molto interessante e anche l’orchidea rappresenta uno dei fiori eleganti, da omaggiare come segno di stima e grande rispetto. Tuttavia, non ha un significato universale e cambia totalmente da Paese a Paese.

In Cina è considerato il fiore che indica la purezza di ogni bambino, mentre in Italia simbolo di bene e amore verso il prossimo. Poi il significato cambia anche a seconda del suo colore, se rosa si può regalare per un anniversario di matrimonio mentre quelle molto scure dopo aver raggiunto un bel traguardo sotto un profilo professionale.

È comunque una pianta che si regala sempre in segno di rispetto e di grande stima, come anticipato, senza mai sbagliare. Attenzione solo al colore e tipologia, magari facendosi consigliare da un vivaista esperto.

Non mettere l’orchidea vicino alla frutta: gli esperti spiegano il motivo

Dopo che si porta una orchidea a casa, il luogo dove viene posizionata è molto importante. Gli esperti invitano tutti a non mettere il vaso vicino ad un cesto di frutta e c’è una motivazione molto importante.

Questa pianta regale è molto speciale e necessita di cure diverse, giornaliere, sapendo che adorano la luce del giorno seppur non diretta per non far bruciare fiori e foglie. Poi c’è una attenzione particolare all’innaffiatura, che dovrebbe essere indiretta sistemando il vaso all’interno di un catino pieno d’acqua per poi nebulizzare la parte superiore.

È poi molto importante che l’orchidea non venga posizionata dove c’è un bel cesto ricco di frutta. Non lo sanno tutti, ma la frutta rilascia l’etilene che è un gas che viene aggiunto per favorire la maturazione e la conservazione dei cibi. Il suo rilascio è naturale e avviene man mano che la frutta matura, creando non pochi danni all’orchidea.

Potrebbe farla appassire, rovinare i fiori e far sbiadire i suoi colori nel tempo: un vero e proprio errore.