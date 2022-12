Avatar 2, record d’incassi in Italia: 10 milioni in cinque giorni

‘Avatar: la via dell’acqua’ ha esordito al box office italiano debuttando con 8 milioni e mezzo di euro e registrando così il miglior weekend dell’anno.

Il film di James Cameron ha battuto Doctor Strange ed è salito a 9,98 milioni di euro in soli cinque giorni e con i dati definitivi senza dubbio supererà i 10 milioni.

‘Avatar: la via dell’acqua’, record d’incassi per il film di James Cameron

Grande esordio per il film di James Cameron, Avatar: la via dell’acqua, al box office italiano. Il film ha debuttato con 8,5 milioni di euro battendo i 6,2 milioni di Doctor Strange e salendo a 9,98 milioni in soli cinque giorni. Con i dati definitivi arriverà sicuramente ai 10 milioni. È stato possibile ottenere questo risultato anche grazie al weekend che ha chiuso con: 3 milioni sabato e 2,6 milioni domenica. Dati piuttosto inaspettati se si mette in conto che ieri pomeriggio si è svolta anche la finale dei mondiali di calcio.

Circa un anno fa debuttava sul grande schermo Spider-man: No Way Home che fece quasi 3 milioni di euro durante il primo giorno in sala arrivando a chiudere il weekend con 11,3 milioni di euro, registrando così il miglior weekend lungo durante la pandemia. Se controlliamo bene però i dati di Spider-man: No Way Home relativi all’arco di tempo tra giovedì e domenica notiamo che l’incasso fu di 8,4 milioni di euro mentre Avatar 2 ne ha raccolto 8,5 milioni, ovvero il miglior weekend lungo dall’inizio della pandemia.

Il numero preciso di schermi in cui è stato distribuito il film in formato 3D non è certo, però sappiamo che in 3D ha raccolto 5,3 milioni di euro mentre in formato 2D 4,6 milioni. Complessivamente parliamo di 10 milioni di euro raccolti durante il weekend di quattro giorni al box office in Italia. Si può dire che Avatar 2 ho fatto incassare l’84% in più, notizia poco buona per tutti gli altri film e se si parla in generale anche per l’industria cinematografica. L’anno scorso infatti Spider-man: No Way Home aveva decisamente più competizione, ad esempio nello stesso periodo è uscito al cinema House of Gucci. Mentre quest’anno in contemporanea ad Avatar non è stato lanciato nessun altro grande film.

Al secondo posto in classifica per quanto riguarda il record d’incassi abbiamo Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio, che ha incassato 436 mila euro arrivando ad un totale di circa 2,5 milioni di euro. A seguire troviamo Vicini di casa con un incasso pari a 156 mila euro totalizzando quasi un milione e mezzo di euro complessivi. Scendendo al quarto posto troviamo le anteprime di The Fabelmans che si sono svolte unicamente nelle giornate di sabato e di domenica totalizzando 89 mila euro di incassi. La top5 viene chiusa da Il corsetto dell’imperatrice che accumula 72 mila euro per un totale di 316 mila euro.