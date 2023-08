Mai cucinare questi cibi nella friggitrice ad aria: dovresti evitarli come la peste

Sapevi che non devi mai cucinare questi cibi nella friggitrice ad aria? Non farlo mai, evita perché non sono adatti per questa cottura. Ecco quali sono i cibi che non devi cucinare nella friggitrice!

Utilità della friggitrice ad aria

Elettrodomestico funzionale e molto apprezzato in cucina, la friggitrice ad aria calda è un apparecchio ormai molto diffuso nelle case ed è piacevole usarla per chi desidera cuocere i cibi senza olio. Ideale per chi deve fare una dieta o comunque consumare cibi sani e cotti in modo salutare, è facile da usare, ma bisogna sapere cosa si può cucinare.

Infatti, non tutti i cibi sono adatti per essere cucinati in questo apparecchio, quindi bisogna fare attenzione a cosa scegliere per metterlo dentro il cestello. Anche se ha la funzione di un piccolo forno, in realtà non tutte le pietanze sono indicate per essere cucinate con questo metodo di cottura.

Patatine, pesce, pollo, verdure e molto altro possono essere cucinati in questo apparecchio senza problemi, l’importante è tenere conto di alcuni suggerimenti per ottenere i migliori risultati possibili. Ecco le pietanze che non puoi preparare con la friggitrice ad aria, o perlomeno che sono assolutamente sconsigliati sia perché non vengono buoni sia perché sporcheresti l’apparecchio in maniera eccessiva!

Verdure fini: cibi da non inserire nella friggitrice ad aria

Le verdure fini non vanno bene per cuocerle nella friggitrice ad aria. Devono essere più spesse per essere fritte in questo elettrodomestico altrimenti si sgretolano e fluttuano nel cestello, senza rimanere sulla teglia.

Il motivo per cui le verdure troppo fini non vanno bene è a causa dell’aria che circola nel cestello e che non permette loro di stare ferme.

Niente cibi in pastella

Neanche i cibi pastellati sono adatti per essere cucinati nella friggitrice ad aria. Non vanno messi in questo elettrodomestico cibi con pastelle dense o liquide, perché la frittura ad aria non forma la crosticina che contraddistingue questi cibi, come avviene invece con la frittura nell’olio.

Se li metti nella friggitrice ad aria otterrai come risultato la cottura interna della verdura o del pollo all’interno che si cucinano grazie all’aria bollente che c’è nel cestello, ma vedrai scivolare la pastella nel fondo della friggitrice.

La pastella schizzerà nell’apparecchio che poi dovrai pulire accuratamente prima di riutilizzarlo. Oltre ai cibi in pastella, non devi friggere mai neanche cibi surgelati, tipo mozzarelline panate o frittelle.

Sempre per lo stesso motivo, è consigliabile non mettere in questo apparecchio del formaggio, perché anche questo alimento si scioglie e non consente di ottenere risultati apprezzabili.

Non mettere cibi troppo grandi

Un altro problema riguardante la cottura nella friggitrice ad aria sono i cibi troppo grandi. Visto i ridotti tempi di cottura e le alte temperature che raggiunge il cestello all’interno, i cibi troppo grandi non si cuociono bene e possono restare crudi nella parte sottostante e all’interno.

Per esempio, non mettere nell’apparecchio un pollo intero, ma dividilo in bocconcini o piccole cosce per farlo cucinare più rapidamente. Anche nel caso del roastbeef, non cuocerlo per intero nel cestello della friggitrice perché non verrà mai cotto per bene.

È sempre consigliabile inserire nella friggitrice ad aria limitate quantità di cibo, in modo da non creare sovraccarico nel cestello e far cucina bene le porzioni.

Rispettando queste semplici regole, potrai usare la friggitrice ad aria al meglio e preparare gustosi manicaretti tutte le volte che vuoi. Ottima per chi desidera consumare cibi sani e gustosi, e anche poco grassi. La friggitrice ad aria è un piccolo elettrodomestico dalle elevate prestazioni, che consente di cuocere i cibi rapidamente e senza seccarli.