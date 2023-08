Bonus Inps per i lavoratori agricoli: ecco i requisiti e come fare domanda

In arrivo un interessante bonus a sostegno dei lavoratori del comparto agricolo: ecco quali sono i requisiti necessari e come fare domanda all’Inps.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato le istruzioni per richiedere il bonus per i lavoratori agricoli per tutto l’anno 2023. La pubblicazione delle istruzioni è avvenuta il 3 di agosto. Il bonus Inps si sostanzia in un esonero contributivo al 100% per 24 mesi. Per richiedere questa misura è necessario presentare la domanda telematicamente all’Inps. Scopriamo in questa guida quali sono i requisiti necessari per richiedere il Bonus Inps e come presentare l’istanza. Facciamo chiarezza.

Bonus per gli agricoltori: le istruzioni della Circolare Inps

Via alle domande per richiedere il Bonus per gli agricoltori ed i coltivatori under 40. Si tratta di una misura prorogata dalla Legge di Bilancio per tutto l’anno 2023. La Circolare Inps n.73 del 3 agosto fornisce utili istruzioni in merito alla presentazione dell’istanza per richiedere il bonus agricoltori e coltivatori diretti. La Circolare Inps chiarisce che l’aliquota di calcolo delle prestazioni previdenziali rimane inalterata.

I coltivatori diretti e gli agricoltori under 40 potranno beneficiare dell’esonero contributivo nella misura “piena” per un periodo massimo pari a 2 anni di attività. L’esonero riguarda il versamento della contribuzione IVS e del contributo addizionale che l’imprenditore agricolo è tenuto a versare. Non beneficiano dello sgravio fiscale il contributo INAIL ed il contributo di maternità.

Chi sono i beneficiari del Bonus Inps?

A beneficiare del bonus Inps, le cui istruzioni operative sono contenute nella Circolare n. 73 del 3 agosto 2023, sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 40 anni, che versano regolarmente i contributi alla previdenza agricola per tutto l’anno d’imposta corrente. I coltivatori diretti possono richiedere il Bonus Inps per l’intero nucleo familiare o per sé stesso o per alcuni componenti della famiglia.

Bonus Inps per gli agricoltori: come presentare l’istanza?

Per richiedere il Bonus Inps è necessario inoltrare telematicamente la domanda tramite il sito istituzionale. Basta accedere al “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, poi alla sezione “Comunicazione bidirezionale”. Successivamente si deve accedere a “Invio comunicazione”, utilizzando il form reperibile online denominato Esonero contributivo, valido per l’anno 2023.

Quali saranno le istanze oggetto di esclusione?

Le domande presentate utilizzando altri canali saranno oggetto di esclusione da parte dell’Inps. Quindi, saranno scartate le istanze presentate in formato cartaceo o tramite l’invio via PEC o email o utilizzando form di anni precedenti al 2023. L’unica modalità ammessa per inviare l’istanza per richiedere il Bonus Inps è quella di inoltrarla telematicamente tramite il sito previdenziale. Si ricorda che questo bonus non è cumulabile con altri sgravi ed incentivi previsti dalla normativa vigente.

Perché sarà erogato questo bonus?

Il Bonus Inps per gli agricoltori e coltivatori diretti rappresenta una valida misura di sostegno economico a supporto del comparto agricolo colpito dalle calamità naturali e dall’emergenza afa. Il bonus Inps è stato istituito nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. L’onere è sostenuto dallo Stato.