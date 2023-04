Maggio porterà un mucchio di problemi a questi sfortunati segni dello zodiaco

Il mese di maggio non sarà per nulla favorevole e questi sfortunati segni dello zodiaco, che dovranno fare un passo indietro, aspettando tempi migliori.

Ci sono questi sfortunati segni dello zodiaco che per il mese di maggio dovranno fare un piccolo passo indietro. La loro voglia di riscatto e di mettersi in gioco è frenata. L’arrivo di Giove e Venere in alcuni segni, significa fortuna per alcuni e un periodo nerissimo per altri. Le stelle consigliano di non osare e non aggiungere tasselli, anche se la voglia di fare è tantissima. Non è il momento di rischiare, proprio perché i pianeti nel mese di maggio saranno a sfavore.

Sfortunati segni del mese di maggio

Il mese di maggio si apre con questi sfortunati segni dello zodiaco, che dovranno in ogni modo restare fermi sui loro passi senza eccedere. È un momento delicato, con le stelle che invitano alla calma e i pianeti – come Giove e Venere – che si muovono nuovamente. Un periodo che mette l’accento sulla transizione non per tutti positiva e allettante. Se per alcuni segni è il momento della rivincita, per altri è meglio fermarsi completamente e sotto ogni punto di vista. Sarà solo il mese di maggio così complicato? Per ora non si hanno elementi che possano rispondere alla domanda, cercando per ora di capire come gestire questo nuovo mese in arrivo.

Leone

Il ruggito del Leone non sarà ascoltato da nessuno nel mese di maggio. Le energie negative e i pianeti a sfavore metteranno l’accento su una situazione poco gradevole. Nonostante sia un segno molto forte e determinato, il mese di maggio invita allo stop completo sotto un profilo professionale e sentimentale. I passi da fare sono solo quelli prioritari, lasciando i vari progetti ai mesi successivi del 2023.

La natura competitiva di questo segno zodiacale non aiuta a gestire la situazione al meglio, ma è bene placarsi e non strafare. Il segno di Fuoco nel mese di maggio si sentirà quasi in trappola, ma i problemi da risolvere sono così tanti che nessuno può fare nulla. I pianeti non sono a favore, quindi ogni passo sarà sudato e lunghissimo.

Vergine

La precisione della Vergine questa volta non servirà a nulla. Il segno più attento di tutto lo zodiaco non avrà modo di tenere tutto sotto controllo come vorrebbe. Le stelle parlando di questo segno come colui che nel mese di maggio non sarà in forma, non sarà attento e non potrà fare quello che desidera da tempo.

Il segno Vergine è chiamato alla calma, perché una volta passato il mese di maggio sarà molto più facile poter andare avanti con grande determinazione.

Acquario: sfortunati segni dello zodiaco

Povero segno Acquario, con un mese di maggio che sarà difficile sotto un punto di vista prettamente finanziario. Non solo, anche la vita personale non sarà delle migliori. Per questo motivo è bene stare fermi e non peggiorare la situazione.

È un mese non adatto agli investimenti e le transazioni. Le stelle invitano alla cautela e al non fare dei passi più lunghi della gamba.