Barbara D’Urso vicina all’addio a Mediaset: per lei nuovo impegno su Netflix?

Si rincorrono da tempo le voci su un possibile addio di Barbara D’Urso a Mediaset, azienda di cui è uno dei volti più noti da anni. Cosa c’è di vero? La conduttrice è pronta a lasciare l’azienda di Cologno Monzese? Sono anni che si parla di una partenza della conduttrice dal Biscione, ma finora erano solo rumors e voci non confermate.

Il futuro di Barbara D’Urso a Mediaset è da tempo ritenuto in bilico da molti siti specializzati da questi due anni a questa parte. Motivo di tanto dubbio, i risultati non certo entusiasmanti del suo Pomeriggio Cinque, che da due anni a questa parte subisce la risposta agguerrita della concorrenza con La Vita in Diretta, capitanata da Matano. In questi due anni, appunto, la risposta della Rai si è’ fatta sentire eccome e spesso si è parlato di un addio della D’Urso alo Biscione.

Barbara D’Urso fatta fuori da Mediaset? Cosa c’è di vero

Barbara D’Urso è una delle conduttrici di punta di Mediaset, responsabile di alcuni dei programmi più noti del network, come Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live.

C’è stato un periodo in cui era impossibile accendere la tv e non trovare la conduttrice. Il Biscione puntava tutto sull’ex Dottoressa Giò e qualsiasi cosa pareva diventare oro colato. Ora tutto pare cambiato, e in molti si chiedono se sia passato il tempo della D’Urso.

Eppure, oggi D’Urso è di nuovo sulla bocca di tutti, a causa del suo ipotetico trasferimento. Si parla di un passaggio a Netflix, con un reality molto somigliante a Temptation Island. Una novità molto interessante per la conduttrice, che avrebbe a che fare di nuovo con un reality, seppure su una rete decisamente di meno appeal.

Stando alle indiscrezioni, per lei ci sarebbe pronto Love Never Lies, una trasmissione sui sentimenti che la vedrebbe protagonista assoluta. Si tratterebbe di un gruppo di fidanzati costretti a condividere un periodo su un’isola, con tentazioni sotto forma di uomini e donne. Insomma, una sorta di novella Temptation Island.

Barbara D’Urso, dalla Dottoressa Giò ai contenitori di Canale 5

Classe 1957, Barbara D’Urso, all’anagrafe Maria Carmela D’Urso, debutta in tv a Telemilano 58 nel 1977, nel programma Goal, al quale tra gli altri parteciparono anche Teo Teocoli e Massimo Boldi.

Nel 1978 passa in Rai dove diventa protagonista di numerosi programmi, incidendo anche il singolo Dolceamaro, un vero successo dell’epoca di recente tornato in auge. Debutta quindi nel cinema nella pellicola Erba Selvatica, ma è a partire dal 1995 che ottiene un grande successo con la serie tv La Dottoressa Giò.

Questo le permette di avere una notorietà incredibile, che si trasforma nella possibilità di condurre a partire dal 2003 il Grande Fratello, reality show ereditato da Daria Bignardi. Sarà proprio questo show a lanciarla come volto di Canale 5.

Da allora, a partire dal 2008, la carriera della D’Urso è stata un crescendo, arrivando fino a un paio di anni fa ad avere addirittura 3 programmi sull’ammiraglia Mediaset. Poi il veto di Pier Silvio, che ha deciso di mettere un blocco al trash in favore di un’informazione più pacata sulla falsariga de La Vita in Diretta, seppur con risultati mediocri.

Ora il futuro della D’Urso appare appeso a un filo, e pare stia considerando altre emittenti. Una vera rivoluzione che potrebbe fare la differenza a Cologno Monzese.