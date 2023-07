Madonna torna sui social: “Sono sulla strada della guarigione”

By

Dopo giorni di silenzio arriva il primo messaggio di Madonna sui social network dove annuncia che è sulla strada della guarigione e del recupero completo dall’infezione batterica che l’ha colpita nel mese di giugno. L’infezione ha determinato il suo ricovero in ospedale all’interno del reparto di terapia intensiva.

Proprio a causa della malattia che l’ha colpita è stato necessario spostare il suo tour estivo e autunnale in Nord America, il suo tour Celebration avrà inizio il 14 ottobre da Londra e le date statunitensi saranno posticipate e riprogrammate in seguito.

Madonna è tornata a parlare sui social annunciando che sta guarendo

Per la prima volta dopo giorni di assenza Madonna è tornata a parlare sui social dove ha dichiarato di essere sulla “strada del recupero” e quindi verso la guarigione completa dall’infezione batterica che l’ha costretta al ricovero ospedaliero.

È stata la sua prima dichiarazione dopo essere stata curata nel reparto di terapia intensiva nel mese di giugno. Nel suo messaggio lanciato sui social media la donna ha detto che il suo primo pensiero quando si è svegliata in ospedale è stato per i suoi figli.

Il secondo suo pensiero invece è che non voleva deludere nessuno soprattutto nessuna di quelle persone che hanno acquistato il biglietto per il suo tour che sarebbe dovuto partire il prossimo 15 luglio da Vancouver.

Quest’anno Madonna festeggia i 40 anni della sua carriera e lo avrebbe fatto con il suo tour “Celebration” che conta 84 date in tutto il mondo, che sono state quasi completamente esaurite.

La 64enne ha spiegato sui social che al momento la sua priorità è quella di ristabilire la sua salute e di diventare molto più forte di prima.

A causa della malattia che l’ha colpita ha dovuto cancellare però sia il tour estivo che il tour invernale previsto in Nord America, ha però spiegato che le date verranno riprogrammate in seguito.

Il tour “Celebration” partirà dalla prima tappa europea prevista per il 14 ottobre 2023 a Londra come previsto dal programma iniziale.

Tutte le tappe estive e autunnali che sarebbero state effettuate negli Stati Uniti d’America verranno riprogrammate successivamente.

Le tappe che sono state spostate sono, oltre a Vancouver, anche Detroit, Chicago, Miami e New York. Quest’ultima tappa forse la più importante visto che è da qui che è iniziata la carriera della pop star più famosa al mondo.

La malattia di Madonna

Nel mese di giugno la cantante Madonna ha fatto preoccupare moltissimo i suoi fan. Improvvisamente fu pubblicata la notizia che si trovava in ospedale in gravi condizioni di salute e ricoverata presso una struttura ospedaliera di New York City nel reparto di terapia intensiva.

La donna è stata ricoverata di urgenza dopo essere stata trovata senza conoscenza. Da quanto si è appreso è stato necessario intubarla per una notte e la cantante sarebbe stata colpita da una forte infezione batterica.

In seguito al suo ricovero sono state eseguite le cure necessarie per ripristinare il suo stato di salute, finalmente è arrivata la notizia che sta meglio ed è fuori pericolo.

Con il suo annuncio sui social network sappiamo che è verso la guarigione e il recupero completo, non ci resta altro da fare che vederla tornare in forma e in salute.