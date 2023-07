È iniziato il processo per stabilire la validità del testamento di Aretha Franklin

Ieri 10 luglio 2023 ha avuto inizio il processo che stabilirà quale dei testamenti lasciati da Aretha Franklin sia quello giusto da considerare. Nei mesi successivi alla sua morte, avvenuta nel 2018, sono stati trovati due testamenti uno datato 2010 e l’altro 2014, sebbene l’eredità venga lasciata sempre ai figli ci sono delle differenze essenziali tra un documento e l’altro.

Aretha Franklin era per tutti la Regina del soul nella sua vita ha avuto una carriera musicale stellare, e la sua vita sentimentale è stata molto movimentata. Ha avuto quattro figli avuti da padri differenti, alcuni di loro ora si contendono l’eredità della madre, sarà la giuria a decidere e il verdetto verrà dato entro una settimana.

Iniziato il processo che stabilirà a chi spetta l’eredità di Aretha Franklin

Ha avuto inizio ieri, 10 luglio 2023, il processo che stabilirà quale dei testamenti lasciati da Aretha Franklin sia quello da considerare valido, a decidere sarà una giuria e il verdetto arriverà entro una settimana.

Aretha Franklin è considerata la Regina del soul e morì di cancro al pancreas nell’agosto del 2018. In un primo momento si era ipotizzato che la donna non avesse lasciato alcun testamento riguardante la sua eredità e i suoi bene perché nessuno ne aveva mai sentito parlare.

Con il passare dei mesi però sono stati rinvenuti due documenti scritti a mano dalla donna, uno si trovava in un armadietto chiuso a chiave mentre l’altro è stato trovato sotto un cuscino di un divano che si trovava nella sua casa di periferia di Detroit, nello Stato del Michigan.

A parte qualche differenza la base dei testamenti rimane la stessa gli eredi della musica e dei diritti di autore della famosa cantante sono tutti stati lasciati ai figli.

Le carte lasciate dalla donna sono tutte scritte a mano e sono difficili da decifrare correttamente, ciò però non comporta nulla e non ne compromette la validità nello Stato del Michigan.

Secondo Theodore Withe il terzo figlio avuto dalla donna l’unico testamento valido è quello che risulta datato nel 2010 in cui lui viene nominato come unico rappresentate della fortuna accumulata da sua madre. Non è l’unico erede però in questo testamento perché ci sarebbe anche una nipote.

Per Kecalf, secondo figlio della donna, e Edward Franklin, quarto figlio della regina del soul, il testamento valido è quello del 2014. In questo testamento Kecalf viene nominato co-esecutore del testamento e eredita insieme ai suoi nipoti la villa della madre.

La villa di Aretha Franklin è una residenza dal valore di 1,2 milioni di dollari che secondo l’avvocato di Edward Franklin è “il gioiello della corona”.

Dal momento che tra i due testamenti ci sono delle differenze minime ma sostanziali sarà ora il tribunale insieme alla giuria designata a stabilire quale testamento è da prendere in considerazione e da ritenere valido.

Chi era Aretha Franklin

Aretha Louise Franklin fu una cantautrice e pianista statunitense che divenne un’icona in diversi generi musicali tra cui il gospel, R&B e il soul. Per tutti era la Regina del Soul o anche spesso chiamata Lady Soul, ha fatto la storia di questo genere musicale grazie alla sua creatività e alle sue enormi qualità vocali.

Nacque il 25 marzo del 1942 nella città di Memphis che si trova nello Stato del Tennessee negli Stati Uniti d’America. Morì il 16 agosto 2018 a Detroit nello Stato del Michigan sempre negli Stati Uniti, a causa di un tumore.

Il suo successo arriva negli anni 60, tra il 1964 e il 1966 in cui incide e pubblica alcuni dei suoi singoli di maggior successo. Tra di loro possiamo ricordare “You made me love you”, “Cry like a baby”, “One step ahead”.

Quando era una adolescente ebbe due figli Clarence e Edward che furono cresciuti dalla nonna così che lei potesse continuare la sua carriera musicale, nessuno seppe mai chi fossero i padri dei ragazzi.

Nel suo matrimonio con Ted White, durato pochi anni, ebbe il terzo figlio Ted White Jr che intraprese la carriera musicale con il nome di Teddy Richards.

Il suo ultimo figlio, Kecalf, nacque nel 1968 dalla sua relazione con il manager Ken Cunningham. In seguito terminò anche questa relazione per sposare l’attore Glynn Turman e si occupò di crescere i figli del marito, dopo sei anni si separarono.