Macchie d’olio sui capi, come rimuoverle con un semplice ingrediente

Basta un semplice ingrediente naturale per eliminare definitivamente le macchie d’olio presenti sui capi di abbigliamento. Di quale ingrediente stiamo parlando? Scopriamolo.

Capita di macchiarsi facilmente con le buone pietanze che si servono a tavola. Una gocciolina di olio può cadere sui capi di abbigliamento indossati ed è subito panico. Il primo errore che compiamo è quello di strofinare immediatamente e di alonare il tessuto, peggiorando ancora di più il danno. Altre volte può capitare di non accorgersi immediatamente delle macchie di olio sui vestiti e la risposta non è immediata. In questi casi è possibile che la macchia di olio si ossidi e diventi persistente. Come fare? A tutto c’è un rimedio, ma non si tratta di ricorrere all’utilizzo di smacchiatori chimici che possono rovinare le fibre tessili ed inquinare l’ambiente.

Il rimedio che dobbiamo adottare quando si forma una macchia di olio sui capi di abbigliamento è quello di ricorrere ad un prodotto che abbiamo già in casa e lo utilizziamo per altri scopi. Si tratta di un “rimedio della nonna” che ci viene in nostro soccorso e ci consente di eliminare definitivamente le macchie di olio. Scopriamo di quale prodotto si tratta e come applicarlo sulla macchia di olio presente sui capi di abbigliamento.

Macchie di olio sui capi: mai ricorrere agli smacchiatori chimici

Uno degli errori che commettiamo maggiormente è quello di ricorrere all’utilizzo degli smacchiatori chimici che acquistiamo sugli scaffali dei supermercati o presso i negozi specializzati.

L’applicazione diretta sulle fibre tessili può danneggiarli. Le sostanze chimiche contenute in questi prodotti sono considerate dannose per la salute umana e per quella degli animali domestici. Inoltre, l’utilizzo dei prodotti chimici inquina l’ambiente, in particolare il suolo e l’acqua.

Macchie di olio sui capi: ecco l’ingrediente per dire definitivamente addio

C’è un rimedio della nonna che consente di eliminare le macchie d’olio sui capi di abbigliamento. Ecco l’ingrediente che consente di dire definitivamente addio. L’azienda Olio Carli, impresa olearia di Imperia, suggerisce di eliminare le macchie di olio con un po’ di borotalco e di farina d’amido di mais. Come procedere? Basta applicare con l’ausilio di un cucchiaio un po’ di borotalco e di farina di amido di mais sulla macchia di olio.

Premere la macchia con il cucchiaio e lasciare riposare per un paio di ore. Prima di compiere questa operazione, è bene posizionare sotto la macchia di olio un foglio di carta. Dopo un paio di ore, è bene eliminare il borotalco e la farina di amido di mais con l’ausilio di una spazzola, strofinando leggermente. Se la macchia di olio persiste si può ripetere l’operazione due o tre volte. Una volta rimosso il borotalco, è possibile lavare il capo in lavatrice utilizzando il tradizionale sapone per il bucato.