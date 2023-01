Carta stagnola, avvolgila nello scarico del bagno: risparmi un sacco di soldi

By

Carta stagnola, basta avvolgerla nello scarico del bagno: puoi risparmiare un sacco di soldi.

I tubi di scarico del lavandino del bagno e della cucina sono il luogo dove si concentrano maggiormente le colonie di germi, di batteri e gli odori sgradevoli. È importante effettuare una corretta pulizia e manutenzione per mantenere i tubi dello scarico puliti. L’acqua stagnante, i residui di cibo, di sapone, peli, le incrostazioni di calcare sono le principali cause dei cattivi odori. È bene ricorrere all’utilizzo di prodotti specifici ed adottare dei trucchetti ad hoc per effettuare un’accurata pulizia. Ecco la soluzione ed il rimedio della carta stagnola che ti consente di risparmiare un sacco di soldi.

Tubi di scarico del bagno e della cucina maleodoranti: quali sono le cause

Il cattivo funzionamento dei tubi di scarico è una delle cause dei cattivi odori che si formano negli scarichi del lavello e del lavabo. Una corretta pulizia del sifone aiuta a prevenire ed evitare di incorrere nel malfunzionamento delle tubature e nella formazione degli odori nauseanti.

L’acqua stagnante e i residui di cibo, di olii vegetali e di grassi alimentari in genere tendono ad aderire alle pareti del tubo di scarico e, accumulandosi giorno dopo giorno, si decompongono e causano malfunzionamenti alle tubature e cattivi odori.

Addio cattivi odori e malfunzionamenti dei tubi di scarico con il metodo della carta stagnola

Per eliminare i cattivi odori che si formano nei tubi di scarico dei lavandini è bene ricorrere ad un trucchetto efficace. Di quale metodo si tratta? Basta avvolgere i tubi di scarico con la carta stagnola per mantenere la temperatura tiepida ed evitare che si raffreddino troppo. Mantenere la temperatura dei tubi tiepida consente di impedire che i grassi e gli oli vegetali che si scaricano nel lavandino si accumulino.

Di conseguenza, con il tempo e con la decomposizione delle sostanze organiche lungo le tubature degli scarichi si formano i cattivi odori. Avvolgendo la carta stagnola alle tubature, essa ha la funzione di mantenerle ad una certa temperatura e anche il grasso e gli olii vegetali non si solidificano, ma tendono a scivolare lungo i tubi.

Ciò consente di evitare che i grassi si depositino e possano decomporsi, causando la formazione degli odori sgradevoli. Ma questo rimedio da solo non basta. Per sgrassare le tubature e per prevenire la formazione dei cattivi odori dagli scarichi del lavandino è bene ricorrere ad una reazione chimica. Bisogna preparare un miscuglio di aceto di vino bianco e di bicarbonato di sodio.

Una volta introdotto il miscuglio all’interno delle tubature, basta lasciare agire per tutta la notte e il gioco è fatto. Mai più tubature grasse, con incrostazioni di calcare e maleodoranti. Basta ricorrere ai validi rimedi naturali ed ai trucchetti efficaci per sbloccare gli ingorghi senza dover chiamare un tecnico.