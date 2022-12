Macchie di unto nei contenitori di plastica, come disfarsene: basta 1 ingrediente

A volte ci ritroviamo davanti a macchie di unto nei contenitori di plastica per il cibo. Ecco come fare per eliminarle del tutto.

Mangiare e assaporare del cibo è uno dei piaceri della vita che nessuno può levarci ma spesso per via della vita frenetica e dei ritmi incalzanti ci ritroviamo a consumare cibi da fuori casa.

Questi però, potrebbero essere non salutari e per questo motivo molti di noi preferiscono, quando sanno di dover passare del tempo fuori casa, prepararsi da mangiare e portarsi con sé un contenitore con la pietanza preparata.

Macchie: ecco come eliminarle dai contenitori di plastica

Nel corso degli anni, sono andati a farsi sempre più predominanti la presenza nelle case di tutti quanti dei contenitori di plastica che hanno avuto un enorme boom negli anni ’90 grazie anche a delle casalinghe che si sono improvvisate rappresentanti.

Infatti, in quegli anni, spesso si trovavano in giro donne che tentavano di vendere grandi quantità di contenitori di plastica di un determinato marchio, che mostrava i prodotti nelle abitazioni delle sue amiche o all’interno di spazi affittati.

Fu una vera e propria rivoluzione per economizzare gli spazi e conservare il cibo e il successo di questi contenitori fu così enorme che spesso anche quelli di altri marchi venivano denominati con quello più famoso.

Col passare del tempo, sono diventati d’uso comune e non c’è italiano che non ne fa uso anche se negli ultimi anni si sono evoluiti e quando consumiamo qualcosa fuori portato da casa spesso viene messo in una lunch box.

Questa non è altro che un contenitore di plastica che ha delle posate, anche esse in plastica e si può riutilizzare più volte una volta consumato il cibo e grazie alle sue chiusure ermetiche rende sicuro il trasporto.

Quello che accade però è che la presenza di cibo al suo interno tende a formare delle macchie di unto che anche se laviamo con i prodotti migliori il nostro contenitore sembrano non voler sparire.

Questo accade perché quando laviamo il contenitore, non eliminiamo del tutto l’unto, ma esiste un metodo grazie al quale queste vengono eliminate in modo definitivo con l’utilizzo di un solo ingrediente.

Il metodo efficace

Basta avere con se del detersivo dei piatti e un foglio di carta assorbente e potremo dire addio alle macchie presenti sul nostro contenitore e utilizzarlo più volte per assaporare le nostre pietanze.

Per procedere bisogna prendere un foglio di carta assorbente e metterlo all’interno del nostro contenitore. Dopodiché mettere al suo interno dell’acqua con del sapone per i piatti e chiuderlo con il coperchio.

Una volta eseguito questo passaggio, agitare il contenitore e riaprirlo dopo qualche secondo e rimuovere la carta assorbente e l’acqua al suo interno. In questo modo avremo il nostro contenitore pulito.

Questo accade perché la carta assorbente, con l’azione dell’acqua e del detersivo, ha catturato lo sporco e la formazione delle macchie è solo un vecchio ricordo e bisogna procedere con questa operazione ogni volta che utilizziamo il nostro contenitore.

Lo stesso metodo può essere utilizzato per i contenitori di vetro stando attenti a non farselo sfuggire quando l’agitiamo evitando che si rompi in mille pezzi.