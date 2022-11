Macchie di sangue sugli asciugamani: come eliminarle facilmente

Quante volte ci è capitato di ferirci accidentalmente, trovare delle piccole macchie di sangue sull’asciugamano e non sapere come rimuoverle? Da adesso in poi, fortunatamente, questo non sarà più un problema, grazie a un semplice ed efficace trucchetto casalingo.

Come è semplice, al giorno d’oggi, fare il bucato! La lavatrice, infatti, è un elettrodomestico indispensabile nelle nostre case, perché ci permette di lavare e igienizzare i nostri capi senza l’utilizzo del cosiddetto “olio di gomito”! Una volta era del tutto normale lavare il bucato a mano; oggi, invece, questo metodo si utilizza solamente per i capi più delicati o, altrimenti, per liberarci delle macchie più difficili da eliminare.

Non sempre, però, riusciamo nel nostro intento, e ciò ci porta a pensare di aver rovinato per sempre i nostri capi. Una situazione del genere è facile che si presenti con le temutissime macchie di sangue, come tutti saprete. Esse, infatti, sono molto difficile da rimuovere con i metodi tradizionali e, spesso, neanche il lavaggio a mano riesce a risolvere il problema.

Se dovesse capitare, dunque, di scorgere una macchia di sangue su un asciugamano, ad esempio, è bene non lasciarsi prendere dal panico, bensì affidarsi a un rimedio casalingo di cui, una volta provato, non riusciremo più a fare meno.

Macchie di sangue sugli asciugamani: come eliminarle

Avere un bucato ben fatto è il desiderio di chiunque. È impagabile, in effetti, aprire gli armadi e vedere i nostri abiti e la nostra biancheria perfettamente in ordine, ripiegata, profumata e senza alcun tipo di macchia.

Può succedere a tutti, però, di farsi male, e di sporcare l’asciugamano di sangue senza volerlo. Lavarlo subito a mano o in lavatrice è inutile, come tutti saprete, in quanto la macchia di sangue si sbiadirebbe, certo, ma non verrebbe eliminata del tutto.

Per far tornare il nostro asciugamano come nuovo non ci resta che procurarci una bottiglietta di acqua ossigenata e di una piccola pipetta. Una volta recuperati gli “attrezzi del mestiere”, non dobbiamo fare altro che prelevare un po’ di soluzione con la pipetta e ricoprire interamente la macchia di sangue con l’acqua ossigenata.

Questo processo richiederà pochissimi secondi, e una volta portato a termine, anche se può sembrare strano, a completare l’opera di smacchiatura ci penserà il ferro da stiro.

Macchie di sangue sparite senza lasciare aloni

Una volta ricoperta totalmente la macchia di sangue con l’acqua ossigenata, impostiamo il ferro da stiro sul livello medio e applichiamo una leggera pressione sulla macchia.

Questa procedura può essere anche ripetuta più di una volta, fino a quando non vedremo la macchia di sangue sparire del tutto. Nel caso in cui sull’asciugamano ci fosse ancora un piccolo alone, niente paura: basterà un normale lavaggio in lavatrice per farlo andare via.

Questo metodo ci permetterà di avere sempre una biancheria perfettamente pulita, e di sconfiggere, una volta per tutte, la paura di non riuscire a eliminare eventuali macchie di sangue. E vedremo anche come i rimedi più semplici, a volte, possono rivelarsi anche i più efficaci.