Forno sporco e incrostato, il metodo delle casalinghe per pulirlo senza fatica

Per pulire a fondo il nostro forno e rimuovere tutto lo sporco e le incrostazioni possiamo contare su un metodo efficace. Ecco quale.

Durante le festività natalizie, molti di noi hanno sfornato tantissime leccornie che hanno fatto impazzire di gioia le papille gustative dei nostri ospiti e di noi stessi e per cucinare queste pietanze abbiamo utilizzato il forno.

Questo elettrodomestico ci da la possibilità di cuocere i nostri piatti sfruttando il calore sprigionato e serve in particolar modo per quelle ricette che prevedono la cottura all’interno di esso.

Forno: ecco come pulirlo a fondo

Molte prelibatezze, infatti, non avrebbero lo stesso sapore se cotte diversamente e altre è proprio impensabile crearle con un metodo di cottura che non sia quello del forno proprio per la loro composizione.

Che siano ricette salate o dolci, ci sono tante ricette che chiedono la cottura in forno e man mano il nostro elettrodomestico si va a sporcare e molte volte alcuni ingredienti sgorgano anche dal tegame.

Per questo si creano incrostazioni che sono difficili da rimuovere, come possono essere tracce di massa, o pezzi di biscotti o ancora altri tipi di ingredienti che durante la cottura fuoriescono.

Così, ci ritroviamo a dover pulire a fondo il nostro forno e per farlo utilizziamo i prodotti più adatti stando attenti a non deteriorare l’elettrodomestico con detersivi che possono danneggiarlo.

Ma a volte, nonostante ce la mettiamo tutta, non riusciamo a pulire come si deve il nostro elettrodomestico e tracce di sporco rimangono sul forno oltre che a farci perdere tempo per via del lavoro effettuato.

Per risparmiare tempo e denaro, esiste un metodo, tramandato dalle nonne e utilizzato dalle casalinghe più esperte che riesce a far pulire il nostro forno in una maniera impeccabile in pochi minuti.

Come procedere

Prima di tutto bisogna indossare dei guanti, in modo che la nostra pelle non abbia corrosioni e dopo prendiamo una bacinella di acqua calda, anche di piccole dimensioni e vi immergiamo dentro per pochi secondi una pastiglia per la lavastoviglie.

Strofiniamo la pastiglia sulla porta del nostro forno in modo che tutte le incrostazioni e il grasso venga via facilmente e dopo ripassiamo con un panno in microfibra in modo che il detersivo rilasciato venga rimosso.

Il vetro in questo modo diventerà brillante e successivamente, con lo stesso procedimento agire anche all’interno del forno e anche qui le incrostazioni verranno rimosse in un battibaleno.

Ripassando con il panno in microfibra, anche il nostro forno sarà splendente e sarà maggiormente efficace alla prossima cottura in quanto non dovrà lottare contro le incrostazioni.

Con questo metodo, il nostro elettrodomestico sarà pulito in pochi secondi e avremo risparmiato fatica e potremo dedicare il nostro tempo a disposizione per altre faccende oppure per godersi un po’ di meritato relax.

Questo è solo uno dei tanti metodi casalinghi che vengono tramandati di generazione in generazione e ormai sono diventati di dominio pubblico per quanto riguarda l’economia domestica.

Sul web, infatti, è possibile trovare questo e altri trucchetti per far si che si risparmi denaro senza scialacquare soldi in prodotti industriali.