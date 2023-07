Macabro ritrovamento in hotel, cosa trova: la struttura costretta a spiegare tutto

‘Una busta di sangue’ in albergo. Ecco che cosa trova una ragazza appena entra nella sua stanza. La struttura ricettiva costretta a spiegare tutto l’accaduto. I dettagli.

In albergo talvolta si possono fare strani ritrovamenti e lo sa bene Ásh Whïte che nella sua stanza trova ‘una busta di sangue’. Ecco che cosa le è accaduto e per quale ragione è scappata dalla struttura.

L’inquietante storia di Ásh Whïte

Tutto l’anno si attende l’arrivo dell’estate per andare in vacanza. Finalmente, dopo mesi di fatica, lavoro e stress, per alcuni fortunati giunge il momento di fare i bagagli e partire.

Zaino in spalla o trolley in mano poco importa, ciò che conta è arrivare a destinazione e godersi le ferie. Anche Ásh Whïte ha fatto lo stesso. Dopo aver preparato le valigie ed esser salita a bordo dell’aereo, giunge in Florida per trascorrere qualche giorno di relax.

Sappiamo che a volte le strutture ricettive non sono proprio come ci si aspetta. Non abbiamo la possibilità, se non tramite internet, di scegliere l’albergo che più ci piace basandoci solo sulle fotografie postate o sui feedback rilasciati da altri ospiti e vacanzieri.

Spesso le strutture superano le aspettative, altre volte invece purtroppo ci ritroviamo a dover fare i conti con sgradevoli sorprese, per esempio stanze sporche, disordinate o completamente diverse da come appaiono su internet. Anche la protagonista della nostra storia resta a bocca aperta. Mai poteva immaginare, Ásh Whïte, che nella sua stanza potesse trovare qualcosa di così inquietante. Ecco che cosa scopre in bagno.

“Busta di sangue” in albergo: ecco cosa ha trovato una giovane vacanziera nella sua stanza

Altamente deluse le aspettative di Ásh Whïte che dopo un anno di duro lavoro decide di concedersi qualche giorno di relax recandosi in Florida.

Non ha badato a spese la ragazza, pur di sentirsi tranquilla e al sicuro in una delle strutture più rinomate del mondo. Quando si viaggia da soli bisogna sempre stare attenti e muoversi con cautela. In queste situazioni, la scelta dell’albergo è fondamentale: esso rappresenta il posto sicuro in cui dimorare.

Proprio per questo, Ásh Whïte prenota una stanza all’Hilton Garden Inn di Tallahasse, un albergo di lusso che non tutti possono permettersi. Dopo ore di volo arriva in struttura e le viene consegnata la chiave della camera. Immediatamente, con la sua valigia in mano, prende l’ascensore, sale al terzo piano e raggiunge la stanza.

Quando apre finalmente la porta, i suoi occhi vedranno qualcosa di inaspettato: Ásh non poteva credere a ciò che stava vedendo. Dopo aver pagato tanti soldi, il trattamento ricevuto era davvero discutibile. La camera completamente disordinata, i pavimenti sporchi e i letti disfatti. Inoltre un cattivo odore, penetrante e forte, invadeva la camera.

Prima di recarsi alla reception per chiedere spiegazioni, la ragazza decide di rinfrescarsi il viso e si reca in bagno. Proprio in questa stanza farà una macabra scoperta: poco distante dalla doccia nota qualcosa di rosso in un sacchetto trasparente. Ásh vede ‘una busta di sangue’.

Inorridita, scappa dalla camera e raggiunge la reception chiedendo spiegazioni. Lo staff dell’albergo si attiva immediatamente per capire cosa stesse succedendo. La busta ritrovata nella camera di Ásh viene prelevata e portata in un laboratorio per essere analizzata.

Che cosa poteva mai contenere questo sacchetto? Un membro della reception ha dichiarato che sembrava un feto abortito ma la sua ipotesi viene scartata dai risultati delle analisi che arrivano pochi giorni dopo il macabro ritrovamento. Ecco che cosa conteneva in realtà la ‘busta di sangue’: vomito e vino!

Questa storia ha fatto il giro del mondo. Ásh Whïte ha filmato e fotografato la sua stanza d’albergo e la ‘busta di sangue’ con il suo cellulare. Poi, ha postato le immagini su Tik Tok. Le fotografie sono diventate virali.

La ragazza ha spiegato che dopo il macabro ritrovamento ha lasciato immediatamente la struttura cercando un altro albergo nelle vicinanze. Poiché la reputazione dell’Hilton Garden Inn di Tallahasse era a rischio, l’albergo ha reputato giusto intervenire con un comunicato stampa per spiegare la questione.

Ásh Whïte però ancora non si capacita di come una struttura ricettiva così lussuosa sia in realtà scialba e poca attenta alla pulizia tanto da ignorare la presenza di un sacchetto di vomito e vino – lasciato da qualche ospite ubriaco – nel bagno.