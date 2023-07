Addio De Martino, Belén pizzicata in compagnia di una nuova fiamma

Sembrerebbero confermate le voci di rottura (l’ennesima) tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino: l’argentina è stata paparazzata da Chi in compagnia della sua nuova fiamma, un imprenditore di nome Elio. Da qualche tempo, dai profili social della showgirl erano sparite le foto con il marito.

Niente da fare per chi sperava che tra i due conduttori la terza fosse la volta buona: Belén Rodriguez e Stefano De Martino sembra proprio che si siano lasciato un’altra volta e la showgirl argentina si mostra già felice al fianco della sua nuova fiamma: un imprenditore di nome Elio. A paparazzarli per la prima volta assieme, in atteggiamenti affettuosi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, Chi magazine. Da qualche giorno Belén aveva tolto le foto dal suo profilo Instagram che la ritraevano in compagnia del conduttore, e quest’ultimo a un recente evento si era presentato senza la fede al dito.

Belén dice addio (di nuovo) a De Martino: ora c’è Elio

L’estate non può dirsi ufficialmente iniziata se non esce almeno uno scoop sulla splendida argentina e il marito Stefano De Martino, volto in ascesa della Rai, e anche questa volta è arrivato puntuale all’appuntamento estivo. I due si sarebbero lasciati nuovamente, e a confermarlo giungono ora le foto pubblicate oggi sul nuovo numero di Chi magazine, che ritraggono Belén in compagnia di un nuovo uomo, mentre lo bacia e si fa abbracciare.

Gli scatti sono stati realizzati nei giorni scorsi, e ritraggono i due durante la festa di compleanno di Ignazio Moser, fidanzato della sorella di lei Cecilia: presenti i genitori delle due showgirl, Veronica e Gustavo e i figli Santiago e Luna Marì. Assente, naturalmente, proprio De Martino. Pare che Belén sia arrivata al party proprio con lui e si sia lasciata andare, come mostrano le immagini, a gesti affettuosi, come sistemargli la camicia e abbracciarlo. Insomma, tutto lascerebbe presupporre qualcosa di più di una semplice simpatia.

Ma chi è questo misterioso imprenditore? Si tratterebbe di Elio Lorenzoni, 40 anni, di origini bresciane, titolare di Lorenzmotors e Lorenzoni Srl, società che si occupano di motori, componenti e accessori a livello internazionale. Laureato in economia e gestione aziendale, sarebbe un grande appassionato di golf e E-bike.

Stando a delle indiscrezioni lasciate trapelare dall’esperta di gossip Deianira Marzano, i due non si sarebbero conosciuti di recente, ma da ben tre anni, quando lei frequentava ancora Antonino Spinalbese, padre della secondogenita Luna Marì.

“Deianira sono una conoscenza di Elio. Ti posso confermare che si sentiva già prima, nel periodo dove poi si è messa con Antonino e non da amici. Altre cose le so ma non le posso dire. Ti posso dire che Elio ancora tre anni fa disse “non ci fa nulla con Antonino, è un parrucchiere” – ha rivelato a Marzano una fonte molto vicina all’imprenditore – “Ho sentito un audio di Belen che lo invitava da lei e so anche che da tempo la cosa era rimasta in sospeso. Non saprei… se non che ti posso dire che lui lavora con i motori, ha molto stile e classe. Ce lo vedo ma ultimamente è molto discreto, anzi più del solito (e ho capito il perché)”.

Al termine della festa di Moser, Rodriguez e Lorenzoni sono andati via in macchina con la figlia minore di lei, e hanno poi passato la serata assieme nell’appartamento dell’argentina. Insomma, pare proprio che De Martino, del quale sono sparite le foto sul profilo social di Belén, sia di nuovo archiviato.

Belén e Stefano, un grande amore ma pieno di alti e bassi

Un amore, quello tra i due conduttori, che ha presenziato molte volte sulle prime pagine dei giornali specializzati, e che sembrava dovesse durare questa volta, ma che invece ha subito l’ennesima battuta d’arresto.

I due si erano incrociati per la prima volta nel 2012, durante un edizione di Amici che li aveva visti entrambi protagonisti: lui nel corpo di ballo della trasmissione e lei in qualità di ospite fissa.

Nonostante lui fosse al tempo ancora fidanzato con Emma Marrone, e lei da poco uscita dalla relazione con Fabrizio Corona, l’amore e la passione divamparono immediatamente, con buona pace della cantante salentina che dovette assistere all’amore nascente tra l’ormai ex compagno e la bellissima soubrette.

Appena 12 mesi dopo, poi, il matrimonio, suggellato dalla nascita del figlio Santiago. L’unione, tuttavia, ha vita breve, e nel 2015 la coppia annuncia la separazione ufficiale. Come canta Venditti, però “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” ed è così che quattro anni dopo c’è il primo ritorno di fiamma. Fiamma che si spegne nel 2020 e che ritorna però prepotente nel 2022. Ora l’ennesima rottura tra loro: questa volta sarà quella definitiva, o riusciranno a ritrovarsi come in passato?