Ma quale caldo africano, potrebbe arrivare persino la grandine: le zone a rischio

Il caldo africano è alle battute finali? Sembra proprio che in queste zone stia per arrivare anche la grandine.

Il tempo in Italia è in continuo cambiamento e dopo queste ore di caldo africano, arriva una nuova perturbazione che metterà alcune Regioni in ginocchio. È tutto pronto per la pioggia, temporali e anche la grandine in alcune zone che in questo momento stanno godendo di attimi di caldo. In realtà, nelle prossime ore cambierà tutto quanto e il meteo sarà completamente stravolto. Ma quali sono le Regioni a rischio e chi dovrà prendere l’ombrello nelle prossime ore? Facciamo chiarezza con quanto detto dagli esperti.

Caldo africano? Decisamente no. Grandine e pioggia in queste Regioni

In tutta Italia in questo momento ci sono delle temperature alte grazie all’Anticiclone che sta attraversando il Mediterraneo. Il meteo nelle prossime ore cambierà completamente e peggiorerà sulla maggior parte delle Regioni italiane. Nel corso di questa domenica si dovrà dire addio alle belle giornate e al caldo, lasciando spazio ad uno scenario completamente diverso fatto di temporali e grandine. Non bisogna quindi illudersi – dicono i professionisti del settore – perché proprio nelle prossime ore si assisterà ad un cambiamento totale.

L’assaggio dell’estate dura quindi per pochissime ore, con un colpo di scena che prenderà il sopravvento soprattutto in alcune Regioni italiane. Il tempo darà spazio a perturbazioni di vario tipo pronte ad abbracciare l’Italia intera.

Il cambiamento è dovuto ad una perturbazione che arriva dall’Europa Occidentale e che si lega al flusso atlantico. Questo piloterà un vortice diretto verso i mari italiani. L’anticiclone dovrà quindi fare un passo indietro, lasciando il posto a temporali – pioggia e grandine.

Meteo stravolto nelle prossime ore

Quali sono le regioni che ne faranno le spese? Si parla soprattutto del Nord Italia, con pioggia abbondante e temporali sparsi, con violente grandinate sempre secondo gli esperti. Il mese di maggio lascia spazio alla prima instabilità del week end, con una domenica che inizierà in maniera non positiva per poi continuare tutta la settimana. L’aria calda di questi giorni si attenuerà con temperature che raggiungeranno le medie stagionali.

Gli esperti spiegano, nel dettaglio, che dalla mattina di domenica 7 maggio si avranno le prime precipitazioni sul Piemonte e la Lombardia. Verranno poi raggiunte da temporali e dalle grandinate, arrivando sino alla Val Padana. Non solo, infatti la perturbazione correrà e raggiungerà la maggior parte delle Regioni italiane, anche se saranno Piemonte e Lombardia a farne le spese. Nonostante una distribuzione irregolare della pioggia, bisogna comunque accoglierla vista l’emergenza siccità.

Su tutto il resto dell’Italia ci saranno momenti di nuvolosità intensa alternata con rovesci di varia natura. Sul Centro Italia potranno esserci piogge e temporali, ma solo di passaggio. L’alta pressione accoglierà l’instabilità del meteo ad inizio settimana su tutte le Regioni dal Centro sino al Sud, Isole comprese.