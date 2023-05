I tre “segreti” che Inzaghi e Pioli hanno rivelato prima di Milan-Inter

L’adrenalina è alle stelle per una semifinale di Champions League storica, quella tra Milan e Inter che domani verrà giocata a San Siro alle ore 21.00 con tutta l’ambizione che possa essere un match storico, se non lo è già in partenza. Come succede sempre il giorno prima, oggi i due allenatori hanno espresso i loro pensieri, le loro emozioni e le loro sensazioni in conferenza stampa, dove non sono arrivate dichiarazioni banali, almeno per chi sa leggerle tra le righe. Dalle condizioni degli acciaccati Robin Gosens e Rafael Leao fino agli schieramenti che i due tecnici metteranno in campo per una partita importantissima, dentro si possono individuare diversi “segreti” che potrebbero suggerire anche quale sarà l’andamento della doppia sfida.

Un derby di Champions League non si può spiegare del tutto e non meriterebbe definizione alcuna: sarebbe comunque riduttiva. Perché non è una partita che si può etichettare con un semplice 1-X-2, come la schedina della domenica, e non è neppure la tattica da mettere al primo posto o la tecnica dei singoli, quanto la necessità di superare le barriere emozionali, farne la propria forza e alla fine riuscire a prevalere sull’avversario di una vita intera. È un po’ questo che hanno provato a trasmettere Simone Inzaghi e Stefano Pioli, oggi in conferenza stampa alla vigilia del match europeo di domani, per poi sfociare, come è normale che sia, anche in domande più specifiche sui calciatori che scenderanno in campo.

Inzaghi e Pioli hanno dato importanza alla partita di una vita, ma senza lasciare spazio alla paura

Il sipario attorno a San Siro è pronto a calare per lasciare spazio alla magia di un derby da brividi e che è pronto a tenere incollati davanti agli schermi di tutta l’Italia milioni di appassionati. Dopo aver eliminato Benfica e Napoli, ora è il momento di dare tutto per accedere a una finale inattesa all’alba di questa stagione e che sarebbe epocale, comunque vada. L’obiettivo, quindi, è di quelli enormi e nessuna delle due vuole assolutamente fallirlo, ma senza far sì che la cornice meravigliosa del Meazza possa tradursi in timore o gambe tremolanti.

Il primo a presentarsi in conferenza è Inzaghi che, poco dopo le 12.00, ha animato la sala stampa con un viso molto concentrato e cercando di trasmettere i valori che certamente, negli ultimi giorni, avrà dato anche i suoi ragazzi. L’apertura è diretta, concisa, senza perdere del tempo in tanti orpelli: “Domani è il derby, sappiamo tutti l’importanza che ha e vogliamo affrontarla nel migliore dei modi”. Tradotto: l’Inter sta dando tutto per arrivarci nel migliore dei modi, ben consapevole di cosa vorrebbe dire superare l’ostacolo e passare alla finale dopo aver eliminato i cugini.

I discorsi sul dato emozionale che fa da sfondo alla partita proseguono su una linea ben precisa: “Serviranno testa e cuore. Sul cuore non ho dubbi. Sulla testa bisognerà essere bravi ad usarla. Ci saranno insidie e imprevisti, si giocherà sui 180 minuti”. Insomma, il primo segreto di Inzaghi, che poi vale anche per Pioli, è stato svelato: la tattica e la tecnica, ormai sul finale di stagione e tra due avversarie che si conoscono benissimo, non sono esattamente al primo posto per preparare una partita del genere. Bisogna lavorare sulla testa, far sì che non vada oltre, che non sfoci in impazienza e poi in frustrazione. Saper essere maturi e cercare di trovare le vie giuste per far male al cugino di turno, sapendo che poi ci saranno lo stesso altri novanta minuti per cercare di preservare il risultato o mettere a posto le cose. E non basterà solo il primo round.

L’Inter, insomma, deve arrivare al culmine di un percorso, quello nell’attuale Champions League, che ha portato tanta esperienza in dote, ma che ora ha lasciato per i nerazzurri la prova più difficile di tutte: “Dopo aver passato il girone con Barcellona e Bayern, il gruppo ha preso grande consapevolezza. Sappiamo che tutte le partite sono difficilissime. Porto e Benfica sono stati scogli molto difficili da superare. Ora ne manca un altro ancora più importante per arrivare alla finale. I derby di Roma e Milano sono molto sentiti. Dicevano che non c’era paragone tra Roma e Milano, devo dire che in realtà anche qui è molto sentito”.

Passando, invece, alle questioni più legate al campo, alla partita in sé e per sé, Inzaghi non può non partire dalla gestione degli uomini in attacco, anche perché è ciò su cui i giornalisti in sala sono più curiosi: “Come stanno Lautaro e Correa? Sono stato attaccante, abbiamo avuto un momento in cui non riuscivano a concretizzare e ora lo stanno facendo. Ero tranquillo già prima. Il problema è quando non riesci ad avere occasioni, noi le avevamo. Adesso hanno segnato tutti, devono continuare così, loro e la squadra”. Il reparto offensivo, nonostante in alcune parti della stagione sia stato il punto debole, anche a dispetto dei numeri, ha sempre convinto Inzaghi che, tra le altre cose, avendo vissuto a pieno quel ruolo, sa come gestire al meglio momenti del genere anche sotto il profilo psicologico.

Il discorso è ancora diverso per Romelu Lukaku che, settimana dopo settimana, sta cercando di arrivare al top della forma dopo quattro mesi ai box: “È importantissimo, lo abbiamo preso per questo. L’infortunio ce lo ha tolto per quasi quattro mesi. Ora ci sta aiutando come stanno facendo gli altri. È un’arma in più per noi. Come è stato importante il rientro di Brozovic, che ci è mancato”. Da qui a cercare di carpire qualcosa sulle scelte che alla fine farà Inzaghi non passa molto. Il tecnico, però, come è giusto che sia, non si è sbottonato, ma ha fatto intendere che partite di questa importanza non si vincono solo con gli undici titolari, ma con tutti coloro che possono subentrare e dare un volto diverso ai match: “Ci sono tante partite ravvicinate, domani faremo una sgambata ma sono sereno perché i ragazzi sanno che devo scegliere e se non ci saranno dall’inizio saranno utilissimi dopo, come è stato anche con Juventus e Benfica”.

Ma non è comunque la stessa Inter della Supercoppa o di diverse settimane sciagurate in campionato: “Lukaku e Brozovic, in quel caso, erano con noi per onor di firma. Allo stesso tempo non abbiamo Skriniar e Gosens. Ma ci arrivammo con grande voglia e facemmo una grandissima gara. Dovremo essere bravi a replicare quella gara”. Si arriva a un match del genere soprattutto superando i momenti difficili che si pongono sul cammino di una squadra e con la stretta necessità di andare oltre i passi falsi e imparare da questi: “Sappiamo che abbiamo perso punti sanguinosi in campionato. Ci siamo detti che dovevamo tapparci le orecchie e pedalare. Sappiamo che abbiamo raggiunto un’altra finale e ora una semifinale. C’è un grandissimo scoglio che è il Milan. In campionato la classifica è cambiata ma ci mancano quattro gare e abbiamo tanto da fare. “In questi sette abbiamo vinto e perso, giocato semifinali e finali. Bisognerà essere concentratissimi perché imprevisti nelle partite così ci sono sempre stati. Siamo stati bravi a stare insieme e coprire il campo”.

Certamente, uno degli argomenti caldi della vigilia è la presenza o meno di Rafael Leao dopo il piccolo infortunio muscolare patito nel match contro il Milan. Il portoghese sta facendo di tutto per stringere i denti ed esserci, ma cosa cambia per Inzaghi l’eventuale forfait di un calciatore di questa importanza? Secondo il tecnico, non molto, almeno nella preparazione della partita: “Sappiamo le qualità del giocatore e che potrebbe esserci o no ma non condizionerà il nostro piano partita. Abbiamo incontrato il Milan tantissime volte. Non è solo una squadra di ripartenza, ha anche ottimo palleggio. Bisognerà essere bravi in tutte le fasi. Sta preparando la partita con Leao in campo o meno? Come ho detto, conosciamo le qualità del giocatore. Sappiamo che ognuno darà il massimo”.

Ci ricolleghiamo con lo stesso argomento alle parole pronunciate da Pioli che, invece, ha parlato un paio di ore dopo. Pur mantenendo il mistero sulla scelta finale relativa la convocazione dell’ex Lille, il tecnico ha svelato un altro segreto che in molti si aspettavano di recepire: se Leao non sarà nelle condizioni di giocare dal primo minuto, non andrà neanche in panchina. Come a dire che, a questo punto della stagione, c’è poco da salvare ed è inutile correre rischi inutili che nuocerebbero all’intera impalcatura della squadra, soprattutto per lo stile di gioco che da sempre caratterizza il calciatore portoghese, fatti di strappi, allunghi, corse a tutto campo e contropiede al veleno. Le parole esatte di Pioli ai giornalisti sono state: “Leao ha lavorato sul dritto oggi, domani proverà a spingere e poi vedremo. Se sta bene verrà convocato. Correte dei rischi per Leao? Io vado a letto tranquillo stasera. Saranno Rafa e il dottore a comunicarmi le condizioni del giocatore. Se Leao starà bene sarà convocato, se non starà bene non sarà convocato. Ogni allenatore punta a giocare con i suoi migliori giocatori. Leao ha caratteristiche uniche, se non ce la farà giocheremo con giocatori con altre caratteristiche”. Di sicuro, come vi dicevamo, non ci sono alternative: o in campo o non sarà della partita. E, a un certo punto della conferenza, Pioli lo dice chiaramente: “Se il test di domani va bene può giocare, se non va bene non può giocare. Io avrei fatto questo test oggi, ma abbiamo giocato sabato e quindi lo dobbiamo fare domani”. Un aut aut che terrà in ansia i tifosi delle due squadre almeno fino alla giornata di domani, ma che di fatto potrebbe cambiare gli equilibri della contesa in tutto e per tutto. In ogni caso, è già pronta a un’alternativa che non è improvvisata e a cui Pioli, in altri contesti, sta lavorando da diverso tempo: “L’ho usato spesso in allenamento a sinistra quando ho spostato Diaz a destra e si è sempre espresso bene. Ha ottime caratteristiche, vedremo che scelte farò domani”.

Ovviamente, a prescindere dal portoghese, si tratterà di una partita molto complicate per entrambe, ma, secondo alcuni pronostici, per il Milan anche di più, visto quanto hanno dimostrato i rivali nerazzurri nelle ultime settimane. A tal proposito, Pioli ha cercato di motivare i suoi, ma rispettando in toto i valori tecnici dell’avversario: “Sarà una partita più difficile che bella sicuramente perché è una semifinale di Champions, ma è comunque bellissimo giocare certe partite. I ragazzi devono essere felici di vivere certi momenti. Domani è solo la prima partita, è una sfida che si gioca su 180 minuti”. Quello della sfida a due tempi è un leitmotiv che sarà circolato diverse volte nelle ultime ore nei due campi di allenamento e negli spogliatoi, ma è un invito anche alla freddezza, a mantenere i nervi saldi e possibilmente a non esporsi troppo, per poi avere la meglio dopo, forse anche nei momenti decisivi. E qualsiasi pronostico, di fronte a eventi così, è veramente inutile: “L’Inter è favorita? Per gli altri è favorita, noi ce la vogliamo giocare. Abbiamo eliminato il Tottenham e il Napoli, pensiamo di poter eliminare chiunque. In Champions non abbiamo avuto alti e bassi, abbiamo fatto un grande percorso. Vogliamo superare l’ultimo step per arrivare in fondo, le motivazioni sono al massimo”.

Non abbiamo dubbi che la mentalità delle due squadre sarà quella corretta, dopo tante sfide superate in questa edizione della Champions League, per permettere a una delle due di accedere all’attesissima finale e in tutto ciò sarà fondamentale anche l’aiuto del pubblico, come in altre occasioni, e con una risposta già epocale per la grandissima richiesta di biglietti che c’è stata per entrambi i match, come riempire 26 stadi e non solo uno. Pioli vorrà cercare di sfruttare questa spinta a suo favore, soprattutto nel match di andata: “Ci aspettiamo un San Siro strapieno e con grande energia. Cercheremo di prendere queste energie e metterle in campo dal primo all’ultimo minuto”.

E ora che abbiamo sviscerato i contenuti più importante di entrambe le conferenze stampa, ci siamo lasciati per ultimo il terzo segreto che entrambi gli allenatori hanno espresso, uno più direttamente l’altro meno, per presentare una partita come un derby di Milano in semifinale di Champions League. Nel corso della sua conferenza stampa, Inzaghi ha detto senza nascondersi dietro a un dito: “È senza dubbio la partita più importante della mia carriera. Abbiamo vissuto tante finali. Questo è il derby e sappiamo cosa rappresenta, anche per me. Sono abbastanza sereno perché ho visto i ragazzi concentrati”. Pioli non ha espresso questo concetto in maniera così chiara, anche perché non gli è stata fatta una domanda così diretta, ma è chiaro che entrambi i tecnici tra domani e il 16 maggio sono chiamati a giocarsi una bella fetta del presente e del loro futuro.

Nel passato la loro massima ambizione, come quella di tutti gli allenatori, era di giocare partite così, viverle a pieno e su panchine importanti come quelle di Milan e Inter. Trovare altri match di questa caratura e peso è praticamente impossibile, a meno che non dovesse arrivare anche la finale (che per una delle due arriverà per forza). È la bellezza e l’ansia del calcio, quella che ti fa rendere al meglio e andare oltre le prestazioni abituali o ti fa crollare del tutto, se la testa non supporta le gambe. È chiaro che Pioli e Inzaghi non potranno essere tra gli undici in campo, non direttamente almeno, ma lì albergherà anche il loro futuro. A causa dei tanti passi falsi in campionato, quest’anno sono stati messi spesso in discussione, affondati dai risultati, dalle critiche, spesso anche dalle imprecisioni che non hanno permesso di vincere le partite. Lo spettro dell’esonero non se n’è andato, anzi torna spesso a fare capolino anche quando proprio non è richiesto. Isolarsi da tutto ciò, proprio mentre si rischia di scrivere la storia, è quasi impossibile, ma è chiaro che vincere darebbe un senso completamente diverso a un’intera stagione e ai progetti di entrambe. Per questo, sì, è la partita più importante (anche per i tifosi) e anche se forse non era proprio un segreto, è bello che l’abbiano svelato.