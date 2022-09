“Ma cosa ha combinato?” Armando Incarnato di UeD irriconoscibile: look stravolto | FOTO

Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne e in queste ore ha sconvolto tutti: sui social si presenta con un nuovo look, irriconoscibile. Ecco cosa ha combinato il cavaliere napoletano.

Uomini e Donne sta tornando: il prossimo 19 settembre il programma di Maria De Filippi tornerà ad allietare i pomeriggi di tutti i suoi fan.

Nello show torneranno anche le puntate dedicate al Trono Over, dove uno dei protagonisti indiscussi è Armando Incarnato, cavaliere napoletano che ha fatto battere anche il cuore di Ida. Ma in queste ore, il cavaliere fa parlare di sé per un cambiamento molto vistoso, pubblicato sui social. Il web è impazzito.

Armando Incarnato e il nuovo look, i social impazziscono: “Ma che ha combinato?”

Armando Incarnato anche quest’anno sarà presente a Uomini e Donne, dove da qualche tempo è uno dei cavalieri protagonisti dello show.

Il 19 settembre tornerà in studio a Cinecittà, dove lo attendono nuove dame ma anche vecchie conoscenze. A quanto pare, Armando si sta preparando alla grande per il suo ritorno in tv, tanto è vero che su Instagram sfoggia un nuovo look.

Ma cosa ha combinato Armando di uomini e donne? ahahahaha lo adoro giuro pic.twitter.com/wSptIO5g2H — Marietta (@Mariettamitica) September 7, 2022 In una nuova foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Armando Incarnato presenta ai suoi follower un nuovo taglio di capelli e addirittura un nuovo colore inaspettato: bianco.

Un colore estremo, che sciocca tutti, visto che nonostante i suoi look variegati nel tempo, Armando ha sempre mantenuto una sobrietà per quanto riguarda il colore di capelli.

Ora, invece, ha deciso di cambiare radicalmente, forse per attirare una nuova tipologia di donne all’interno del programma?

Su Twitter si stanno scatenando i commenti su questo cambiamento: c’è chi lo prende in giro e chi invece apprezza tantissimo questo “extreme makeover” di Armando.

Che piaccia o no, Incarnato è pronto a tornare in pista per la prossima registrazione di questa stagione, dove sicuramente non mancheranno le sorprese.

Armando Incarnato torna a Uomini e Donne, cosa accadrà quest’anno?

Imprenditore, attore e modelli di 41 anni, Armando è ormai un volto fisso di Uomini e Donne e si distingue perché ha sempre un’opinione personale su tutto e diciamo che movimenta non poco le puntate.

Sicuramente, Tina Cipollari, opinionista storica di Uomini e Donne, avrà molto da ridire sul look di Armando, visto che di solito non si frena mai nel commentare i suoi look e anche le sue scelte in fatto di amore.

Al Trono Over, comunque, ritroveremo anche Ida Platano, che è stata ancora una volta protagonista della scorsa stagione e ha anche avuto una parentesi con Armando Incarnato.

In studio ritroverà il suo ex Riccardo Guarneri, che pare l’abbia contattata in estate nonostante in studio si è detto interessato a Federica Aversano.

Armando approfitterà di nuovo della situazione per tornare a corteggiare Ida? Chissà, intanto le anticipazioni delle prime registrazioni dicono che Armando ha già discusso con la dama, continuando poi a litigare con Alessandro Vicinanza.

Il motivo? Sarebbe stato un bacio tra Ida e Alessandro, che Incarnato avrebbe criticato, perché non condivide la scelta di lei di uscire con Vicinanza.

Non ci resta che aspettare le nuove puntate del dating show, che ogni stagione tiene incollati al piccolo schermo migliaia di spettatori.