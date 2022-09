iPhone 14, oggi l’evento Apple a Cupertino: l’orario della presentazione

Quattro i nuovi modelli di iPhone in arrivo. Questa sera verrà presentato a Cupertino il nuovo iPhone 14: l’orario dell’evento Apple di presentazione.

Stasera l’evento, allo Steve Jobs Theatre di Cupertino, di presentazione dell’iPhone 14. Quattro nuovi modelli, due da 6,1 pollici e due da 6,7 pollici: prezzo e nuove caratteristiche.

iPhone 14, stasera la presentazione al Steve Jobs Theatre

Tra poche settimane, o pochi giorni, i centri commerciali, i negozi e gli store verranno affollati ancora da milioni di fan, in attesa spasmodica già adesso per il day one. Il countodwon per l’uscita dell’iPhone 14 è già iniziato.

Il pre-order sul sito ovviamente non è ancora disponibile, si parla di 9 settembre, o a dirittura del 16; per il momento gli occhi sono tutti sul “Far Out“.

Quella di oggi rimane sicuramente una data importante sul calendario degli appassionati, o per meglio dire dei fedelissimi della Apple. L’evento di punta della mela di Cupertino si terrà infatti questa sera, dove verrano presentati i nuovi e attesissimi modelli di iPhone.

Punta di diamante della presentazione proprio l’iPhone 14, che come noto ormai, a solo un anno di distanza dal vecchio modello, prenderà il posto dell’obsoleto – per usare un eufemismo – 13.

Riflettori dunque sullo Steve Jobs Theatre, dove alle 19:00 (ora italiana, 10:00 in California) verranno mostrati al pubblico in anteprima i modelli base e quelli pro.

iPhone 14, due modelli base e due pro: addio al Mini?

Dal sito apple.com, è già disponibile l’orario e la data dell’evento – con orario californiano – che sarà visibile proprio sul sito ufficiale e da Apple Tv, come si legge nell’home page: “View online at apple.com or on the Apple TV app“.

Ma quali saranno le novità portate sul palco, per questo attesissimo Far Out? Inutile dirlo, tutte le attenzioni sono per il modello 14 dello smartphone più popolare al mondo. Saranno due modelli base, e due “Pro”. Due da 6,1 pollici e due Maxi – compreso il Pro – da 6,7 pollici; proprio come per il 13.

La differenza, con lo scorso anno, dovrebbe essere però nella proposta del modelli “Mini“, da 5,3 pollici. Le vendite pare abbiano lasciato parecchio a desiderare, e la Apple, da quanto trapela nelle ultime ore, potrebbe fare a meno quest’anno della fascia più economica.

Le differenze sostanziali dovrebbero – da quanto emerso – riguardare anche il “notch” ossia la porzione superiore del display in nero, dove è collocata la fotocamera interna nei modelli 2021. Al suo posto ecco il “pill and hole”, con due sensori uno – pill – per il Face ID e uno – hole – ancora per la fotocamera frontale.

Incrementata la Ram, che raggiunte i 6 gb di memoria, mentre la svolta arriva per la memora interna. Il Pro Max arriverà infatti a 2 Tb, con un prezzo massimo di 2000 dollari.

Poche, se non quasi assenti, i cambi dal punto di vista estetico. Secondo i rumors le lenti delle fotocamere verranno ampliate, per un ulteriore miglioramento della qualità dello scatto. La scocca rimane con bordi tondeggiati. I prezzi, per i modelli con caratteristiche base, dovrebbero rimanere uguali a quelli dell’iPhone 13 dello scorso anno.