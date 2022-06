Ignote le cause del decesso del figlio di Jack Wagner, attore noto al grande pubblico per il ruolo del fratellastro di Ridge nella regina delle soap, Beautiful.

Harrison è il nome del giovane ragazzo di 27 anni ritrovato senza vita in un parcheggio di Los Angeles, gli inquirenti tentano di ricostruire quanto accaduto.

La morte del figlio di Jack Wagner

L’attore Jack Wagner è conosciuto per la sua partecipazione a Beautiful, dove interpreta i panni di Nick Marone, fratellastro di Ridge. Nelle scorse ore, l’attore statunitense è stato colpito da un grave lutto familiare, infatti uno dei suoi figli è stato ritrovato morto in un parcheggio e non si sanno le cause del decesso.

Il nome del ragazzo di 27 anni è Harrison ed era il più piccolo dei due avuti con l’ex moglie Kristina Wagner, attrice anche lei.

Harrison appare sorridente in uno scatto pubblicato su Instagram qualche giorno fa dove è insieme al padre per mostrare l’enorme somiglianza fra i due, sottolineandola con la didascalia ‘Tale padre, tale figlio’.

Il fratello Peter e la fidanzata Sophia ricordano Harrison sui social condividendo foto del passato e commentando con commoventi frasi di sconforto il loro amore per un ragazzo buono e che stava finalmente, dopo anni di problematiche varie, godendosi la vita.

Il passato problematico

Sul passato del figlio di Jack Wagner non si conoscono molti dettagli, tuttavia sono noti alle forze dell’ordine i problemi con alcol e droga che hanno segnato un passato difficile, dominato anche dalla sua depressione.

Quando era più giovane scappò di casa e non diede notizie alla sua famiglia per settimane, un ragazzo dunque molto problematico che stava uscendo con successo da questo periodo decisamente brutto della sua vita, nonché difficile per i suoi genitori.

Il resto della famiglia, compreso suo padre, ancora non ha commentato la scomparsa prematura del loro amato figlio trovato senza vita in un parcheggio di Los Angeles, morte su cui ancora si sta indagando per capirne le cause.

In particolare, ci si concentra su una frase pubblicata poco prima della morte, che recita ‘Concentrati. Rimani con te e i tuoi pensieri‘.

Si tratta di parole abbastanza emblematiche e misteriose, nulla comunque che possa far presagire un evento tragico come un suicidio, se davvero di suicidio si è trattato.

Ogni strada è ancora aperta e gli inquirenti indagano in ogni direzione per delineare la dinamica della morte del figlio di Jack Wagner.