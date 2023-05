L’ultima notizia dalla banca preoccupa milioni di italiani: cosa sta succedendo

By

Ultima notizia dalla banca: potrebbe chiudere progressivamente tutti gli sportelli bancomat per prelievi ed estratti conto. Ecco perché.

Il mondo dell’economia è in continuo cambiamento, e lo stesso si può dire delle banche. La tecnologia ha apportato notevoli cambiamenti anche nel modo in cui i clienti si rapportano ai servizi offerti dalla banca. E sembrerebbe che una delle più conosciute banche italiane abbia deciso in qualche modo di “forzare” questo adeguamento alle nuove tecnologie. Vediamo perché.

Intesa San Paolo, ultima notizia dalla banca: in chiusura gli sportelli esterni

Se un tempo la maggioranza dei titolari di conti correnti bancari aveva l’abitudine di prelevare denaro contante presso uno sportello bancomat, oggi non è più così. O almeno, non per tutti.

I giovani in modo particolare tendono sempre più a prediligere modalità di pagamento elettronico al denaro contante. A questo si aggiunge la possibilità, da qualche anno a questa parte, di associare la propria carta di pagamento al proprio smartphone, pagando direttamente da lì.

Forse questi sono alcuni dei motivi che hanno scatenato la decisione che sembrerebbe nell’aria ormai da qualche settimana. Parliamo della chiusura progressiva in Italia degli sportelli bancomat delle filiali bancarie. In particolare, si parla nello specifico di Intesa San Paolo, che avrebbe intenzione di apportare questo cambiamento.

Ancora una volta, forse questa notizia non sarà fonte di grande preoccupazione per i più giovani, ma le persone anziane potrebbero risentire particolarmente di questa decisione. Per di più, si tratta di una decisione che al momento riguarda soprattutto il Sud.

Rapporti con la banca: meglio l’home banking o il bancomat?

Davanti ad una notizia del genere, viene spontaneo fare delle riflessioni riguardo ai vantaggi e svantaggi delle due opzioni che ci sono poste davanti: home banking o sportello bancomat fisico. Quale dei due conviene di più?

Quando si tratta di prelevare denaro dagli sportelli bancomat, uno dei principali vantaggi è la disponibilità di contanti in qualsiasi momento. Gli sportelli bancomat sono diffusi e accessibili, consentendo di ottenere contanti immediatamente. Tuttavia, gli svantaggi includono la possibilità di dover fare la fila, specialmente negli orari di punta, e l’esposizione al rischio di furti o truffe.

D’altro canto, l’utilizzo delle App bancarie e l’home banking offre numerosi vantaggi. Prima di tutto, permettono di effettuare operazioni comodamente da casa o in movimento, senza doversi recare fisicamente in una filiale. Inoltre, offrono un accesso immediato alle informazioni sul saldo e sulla cronologia delle transazioni, consentendo una gestione più efficiente delle finanze personali.

Le App bancarie offrono anche opzioni di pagamento sicure e la possibilità di monitorare le spese in tempo reale. Tuttavia, vi sono anche degli svantaggi nell’utilizzare app bancarie e l’home banking.

La connessione a internet è essenziale e, in caso di problemi tecnici o interruzioni di rete, l’accesso ai servizi bancari potrebbe essere compromesso. Inoltre, l’utilizzo di dispositivi elettronici per le transazioni bancarie può comportare il rischio di violazioni della sicurezza e di frodi informatiche, richiedendo un’adeguata protezione dei dati personali e finanziari.

Per tirare le somme quindi, sia i prelievi presso gli sportelli bancomat che le operazioni online tramite app bancarie e home banking offrono vantaggi e svantaggi specifici. La scelta dipenderà dalle preferenze personali, dalla comodità e dalla sicurezza che si desidera garantire durante le operazioni finanziarie.

Possibili motivazioni dietro questa decisione

Sempre più titolari di conti bancari presso Intesa San Paolo si interrogano sui motivi di questa possibile decisione. Che sia un modo che la banca ha escogitato per incentivare i clienti ad utilizzare sempre più i sistemi di home banking?

C’è da dire che proprio Intesa San Paolo offre un’applicazione scaricabile gratuitamente che permette di accedere a tutte le informazioni utili sul proprio conto, nonché effettuare operazioni. E poter accedere a tutti questi servizi senza doversi spostare fisicamente è sicuramente un vantaggio.

La penseranno così anche le persone anziane? Resta da scoprire come proseguirà la situazione, e se la chiusura progressiva degli sportelli bancomat continuerà o si deciderà di fermarsi.