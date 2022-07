Lukaku subito positivo, gol nella prima amichevole

Dopo un anno difficile in un Chelsea in cui non è mai riuscito ad emergere, Romelu Lukaku torna a sorridere dimostrando già nella prima amichevole estiva la solita grande intesa con l’amico e partner offensivo Lautaro Martinez



E’ iniziata ufficialmente la nuova stagione dell’Inter di Simone Inzaghi, i nerazzurri grazie ad un mercato fin qui da protagonisti hanno rinforzato la rosa ponendosi l’obiettivo di tornare a vincere il campionato e disputare una grande Champions League.

Da subito i riflettori saranno puntati sul grande protagonista del calciomercato nerazzurro Romelu Lukaku, tornato a San Siro in prestito dopo un’annata deludente trascorsa in Premier League con la maglia del Chelsea.

Lukaku-Lautaro, l’Inter si affida ancora a loro

La prima settimana di allenamento nerazzurro si è conclusa con il test amichevole giocato ad Appiano Gentile in cui l’Inter hanno rifilato un rotondo 10-0 all’FC Milanese, squadra che milita in prima categoria.

La partitella si è giocata a porte chiuse, senza la presenza di tifosi e giornalisti ma soltanto con i rappresentanti delle rispettive società.

Tutto sembra tornato alla normalità per Romelu Lukaku che ha fin dai primissimi minuti trovato una grande intesa con l’amico e partner d’attacco Lautaro Martinez ricordando i trionfi degli anni passati con Antonio Conte alla guida dei nerazzurri.

Come per magia, Romelu Lukaku ritrova l’Inter ed il gol, mandando anche in porta il numero 10 che sigla una doppietta.

Protagonista della prima amichevole stagione è stato il calciomercato, oltre al bomber belga infatti è andato in rete anche Kristjan Asllani rinforzo arrivato nelle scorse settimane dall’Empoli.

Inzaghi per larghi tratti della partita ha schierato la sua squadra con un insolito 3-4-1-2 con Correa trequartista alle spalle di Lautaro Martinez e Lukaku, ruolo quello del Tucu che sarebbe perfetto per Paulo Dybala giocatore ancora fortemente in orbita Inter nonostante le smentite ufficiali di Beppe Marotta.

Cresce l’attesa tra i tifosi interisti che non vedono l’ora di godersi il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro, ancora pochi giorni di attesa ed il 13 agosto al Via del Mare di Lecce i ragazzi di Simone Inzaghi faranno il loro debutto in Serie A.

Alla prima amichevole estiva non ha preso parte Milan Skriniar, lo slovacco si allontana sempre di più da Milano con il Paris-Saint Germain che ha alzato la propria offerta sperando di chiudere la trattativa nelle prossime settimane e consentire a Marotta di preparare l’affondo decisivo per Gleison Bremer.