Luigi Berlusconi esce dall’ospedale dopo aver incontrato il padre: “Sta meglio”

Continua la degenza del leader di Forza Italia al San Raffaele di Milano. Ultimo in ordine di tempo ad esserlo andato a trovare, il figlio Luigi. Stando a quanto riferito, l’uomo avrebbe confermato il miglioramento della salute di Silvio Berlusconi. Per giovedì 13 aprile, è invece atteso il bollettino medico ufficiale dell’ex Cavaliere.

Silvio Berlusconi sta meglio. A confermarlo, il figlio Luigi, andato oggi a trovarlo e che è apparso sollevato. Il leader di Forza Italia avrebbe passato un’altra notte serena, la settima, per lui, che si trova ricoverato da mercoledì scorso nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. A sostenerlo e seguire ogni sua fase della guarigione, oltre a Marta Fascina e i figli, anche il dottor Alberto Zangrillo, primario di quell’unità. Sarà proprio lui, domani, a rilasciare il bollettino medico ufficiale dell’uomo.

Silvio Berlusconi, settimo giorno di degenza del patron Mediaset: il figlio Luigi conferma il suo miglioramento

Come ormai da una settimana a questa parte, l’esterno dell’ospedale meneghino è preso d’assalto dai cronisti, impazienti di cogliere ogni minimo particolare circa le visite e i movimenti dello staff medico vicino a Silvio Berlusconi. Un via vai continuo, quello a cui si sta assistendo, con i figli che sono andati più volte a trovarlo.

Oggi, il primo ad arrivare è stato Luigi, terzogenito avuto dal leader di Forza Italia con la seconda moglie Veronica Lario. Piuttosto schivo e poco incline alle telecamere, uscendo dalla struttura ospedaliera in auto, Berlusconi Jr è stato assalito dalle domande sulla salute del padre da parte dei giornalisti assiepati fuori.

Il 34enne, ha fatto dei piccoli gesti, facendo capire ai cronisti come il padre stia meglio. Per il politico e imprenditore si tratta della settima giornata passata nel reparto di terapia intensiva, gestita dal suo medico personale Zangrillo, dopo il ricovero dello scorso 5 aprile.

Domani il primario ligure rilascerà un nuovo bollettino medico ufficiale, con il quale informerà la stampa delle condizioni aggiornate di salute dell’ex premier. Lunedì i medici avevano parlato di un “cauto ottimismo” e di un “graduale miglioramento”. A Berlusconi sarebbero state somministrate alcune terapie, come quella “citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria” e starebbero dando i risultati sperati.

Chi è Luigi, terzogenito dell’ex premier e di Veronica Lario, oggi in visita al padre

Benché siano Pier Silvio e Marina, i figli più noti del Cavaliere, coloro che si occupano rispettivamente di Mediaset e Mondadori, anche gli altri tre figli nati dal matrimonio con Veronica Lario hanno ruoli importanti nelle aziende di famiglia.

In particolare, Luigi, ha mostrato di avere un certo fiuto per gli affari come il genitore, e oggi si occupa anche di startup. Nato in Svizzera nel 1988, dopo aver ottenuto la laurea in Economia all’università Bocconi di Milano, Luigi si è trasferito a Londra, specializzandosi in finanza.

Tornato in Italia, Berlusconi ha iniziato a lavorare nelle società del padre, entrando nel Consiglio di amministrazione di Mediolanum S.p.a. e diventando in seguito addirittura presidente del Cda della stessa. Ma non è finita qui, poiché oltre a gestire delle sturtup, Luigi ha fondato anche una Onlus, la Opsis.

Nel 2020 ha portato all’altare la storica fidanzata Federica Fumagalli, a sua volta figlia di facoltosi imprenditori lombardi, laureata in Giurisprudenza e con una carriera nella MB Projects.

Piuttosto restìi a concedersi ai flash dei fotografi, Luigi e Federica preferiscono vivere la loro vita personale lontano dai riflettori, probabilmente anche per tutelare i figli nati dalla loro unione: Emanuele Silvio nel 2021 e Tommaso Fabio nel 2022.

Su di lui, Silvio ha sempre speso parole di grande ammirazione e affetto: “Luigi è l’ultimo dei miei figli, ha il nome del mio papà: è intelligente, umile, rispettoso e si fa voler bene dalla gente che incontra”. Una visita, quella di oggi, che di sicuro lo avrà aiutato a mantenere l’umore alto.