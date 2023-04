Harry parteciperà all’incoronazione di Re Carlo III senza Meghan

Buckingham Palace ha annunciato che il principe Harry sarà all’incoronazione di Re Carlo III senza sua moglie Meghan.

L’invito ufficiale era arrivato e in molti avrebbero scommesso sulla loro assenza, anche alla luce dello “sfratto” ricevuto poche settimane da da Frogmore Cottage, la splendida residenza a Windsor in cui la coppia e i loro figli si preparavano a vivere in maniera stabile. Dopo questo affronto subito si è parlato del prossimo appuntamento ufficiale che avrebbe riunito tutta la famiglia, o per lo meno i fedelissimi e quindi probabilmente il secondogenito di Carlo e Diana non sarebbe andato o addirittura, nemmeno invitato. La notizia ha stupito tutti, inglesi e non, di certo nessuno avrebbe immaginato che la coppia che sempre appare molto unita tanto da stare sempre mano nella mano in tutte le occasioni pubbliche, si sarebbe scorporata forse per evitare ulteriori tensioni.

Harry e i rapporti tesi con la Royal Family

L’incoronazione ufficiale del nuovo Re Carlo III avverrà il 6 maggio a Londra, nella bellissima abbazia di Westminster che è stata teatro di tante celebrazioni ufficiali che riguardano la Royal Family, come ad esempio il seguitissimo funerale di Elisabetta II, la sovrana più amata di sempre che un po’ è stata la regina non solo degli inglesi ma di tutto il mondo.

Salita al trono a soli 25 anni per la morte prematura di suo padre, ha lasciato il posto al figlio Carlo quando quest’ultimo ne aveva 73. Il principe da record, dal momento che è rimasto erede al trono più a lungo di chiunque altro nella storia, si appresta all’incoronazione ufficiale il prossimo 6 maggio dopo tutte le cerimonie del caso che in vece si sono svolte a settembre. In queste, c’è stato il giuramento a servire il Paese, le firme e la festa con tutto il popolo.

Dopo ciò i più romantici si aspettavano un riavvicinamento con il figlio che da sempre è considerato la pecora nera della famiglia, quasi l’opposto de perfetto William che sempre sa cosa fare come comportarsi, stessa cosa vale per le consorti: abbiamo da una parte la posata Kate sempre ligia alle regole e la ribelle e libertina Meghan. Quest’ultima è stata nel corso del tempo motivo di molti attriti e addirittura di una sorta di rottura fra il secondogenito di Carlo e il resto della famiglia.

La forbice poi si è allargata ancora di più quando è stato intervistato dalla conduttrice statunitense Oprah Winfrey, ma anche quando ha pubblicato il suo libro e ancora, in occasione dell’uscita della serie su Netflix, basata sul suo vissuto raccontato dal suo personale punto di vista.

Abbiamo visto i dissapori sfociare con lo sfratto da Frogmore Cottage, dove Carlo ha preferito addirittura l’assegnazione a un altro membro scomodo della famiglia, il fratello Andrea, piuttosto che al figlio. La domanda a questo punto è diventata d’obbligo: ci saranno Harry e consorte alla cerimonia di incoronazione che ormai è imminente?

Harry sarà presente all’incoronazione senza Meghan

Il principe ha sciolto la riserva e ha confermato la sua presenza il 6 maggio per l’incoronazione di suo padre e della regina consorte Camilla, ma sarà da solo. Non ci sarà la fedele Meghan al suo fianco come invece è sempre stata anche nelle occasioni più scomode.

Sappiamo che fra lei e l’omologa Kate non corre buon sangue e le due si sorridono a malapena, giusto a favore di telecamere per dare una buona immagine del gruppetto familiare, ad esempio quando i quattro si sono riuniti dopo due anni dall’ultima volta.

È successo dopo la morte di Elisabetta e ricordiamo tutti la loro uscita dal castello di Windsor. Si sono soffermati a guardare gli omaggi floreali lasciati per la Regina e poi hanno stretto le mani ad alcuni della folla prima di andare via.

Sembrava un bel quadretto familiare nonostante le circostanze, invece la tensione non ha mai lasciato i rapporti, tanto che la duchessa di Sussex che era stata comunque invitata, non ci sarà. Che sia per la presenza di Kate? Già in passato l’ex attrice si era lasciata andare ad alcune dichiarazioni da gossip, voci di corridoio infatti affermavano che aveva accettato di andare a vivere a Frogmore Cottage per stare lontano da lei perché non la sopportava.

Pochi giorni fa ci sono state delle dichiarazioni dell’ex maggiordomo di Diana, il quale afferma che Meghan non ha il coraggio di prendere parte alla cerimonia, o meglio di guardare negli occhi Carlo, William e Kate. Sempre secondo l’uomo, Meghan ha anche la perfetta scusa del compleanno del figlio Archie che cade proprio nello stesso giorno, tuttavia questa poteva essere l’occasione perfetta, a maggior ragione, per mostrarlo per la prima volta in pubblico dato che è diventato principe da poche settimane. Invece resterà in California con il primogenito e Lilibet, rispettivamente sesto e settima nell’attuale linea di successione al trono. E’ la prima volta che viene messo tuttavia nero su bianco in una comunicazione pubblica del palazzo.

Con queste gustose premesse dunque, conto alla rovescia per la prossima tappa a Westminster Abbey il 6 maggio, appuntamento per cui c’è molta attesa non tanto per l’evento in sé ma per la telenovela che si sta svolgendo dietro le quinte.