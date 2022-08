“Lui non c’è mai”, Chanel Totti incontrollabile: quelle parole fanno piangere tutti

By

Chanel Totti utilizza parecchio il nuovo social del momento TikTok, dove spesso pubblica video divertenti e non. Recentemente ha deciso di fare una diretta per i suoi fan, dove ha deciso di sfogarsi su un argomento che le sta molto a cuore. Ecco che cosa ha detto, c’entra una persona in particolare.

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel, è spesso collegata sul social network Tik Tok, dove ha un profilo seguito da parecchi follower.

Soprattutto in questo periodo, in cui i suoi genitori hanno annunciato la separazione dopo vent’anni insieme, Chanel come i suoi fratelli sono sotto i riflettori e tutti sono attenti alle loro dichiarazioni. Durante una diretta proprio sul social più giovane del momento, Chanel ha deciso di sfogarsi rivelando una verità sconosciuta.

Chanel lo ammette: “Lui non c’è mai”

Chanel Totti è una dei tre figli della celebre ex coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, che tra qualche settimana ufficializzeranno il divorzio.

La ragazza, che oggi ha 15 anni, si è lasciata sfuggire una dichiarazione sui social che, ovviamente, ha attirato l’attenzione di moltissimi utenti di Tik Tok.

Sul social giovane per eccellenza, infatti, Chanel ha tantissimi follower che la seguono già da prima dell’annuncio scioccante dei genitori. Qui, ogni tanto, la ragazza si diletta a fare qualche diretta per parlare istantaneamente con i suoi seguaci, parlando di qualsiasi cosa.

In una live fatta proprio lo scorso venerdì, la figlia di Ilary Blasi era in compagnia di un’amica e ha deciso di rispondere a diverse domande dei fan. Chanel ha risposto a tante domande, tra cui una in particolare.

La domanda era “Dov’è il tuo cane?”, che si riferiva al piccolo Tyson, il cucciolo che il fratello Cristian ha preso proprio qualche mese fa. Chanel divertita ha risposto sinceramente alla domanda, scioccando un po’ tutti.

La ragazza, infatti, ha detto che il cane non c’è perché era chiuso in un’altra stanza, visto che dovrebbe essere responsabilità del fratello prendersene cura ma lui non c’è mai.

Ovviamente, Chanel era ironica e divertita, il piccolo Tyson scorazza costantemente in casa, ma la frecciatina era indirizzata palesemente a Cristian che forse non si prende cura del cagnolino come dovrebbe.

Totti e Ilary, troveranno un compromesso per tutelare i figli?

Sappiamo benissimo che a breve inizierà il processo legale che porterà Ilary Blasi e Francesco Totti a divorziare ufficialmente, situazione che di certo non piacerà molto ai loro tre figli.

Anche se Chanel e Cristian sui social network si mostrano sereni e felici, per chiunque la separazione dei figli non è semplice da superare e da affrontare.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, pare che lo scontro tra i due stia per arrivare e che Totti avrebbe scelto la miglior divorzista sulla piazza, ovvero Annamaria Bernardini De Pace.

Tramite il suo avvocato, il Pupone vuole cercare di approcciare alla situazione nel miglior modo possibile, proprio per tutelare i suoi ragazzi che devono soffrire meno possibile per questa separazione.

Inoltre, entrambi si impegneranno a minimizzare la fuga di notizie sulle loro vite private, ancora una volta per difendere la salute mentale dei propri ragazzi, che sono ancora giovani per poter gestire al meglio tutta l’attenzione mediatica.

Vedremo come procederà il processo e quanto dureranno gli incontri per accordare entrambe le parti.