La Lazio viene beffata nel finale, Gabbiadini regala il pareggio alla Samp!

Non da continuità alla straordinaria vittoria contro l’Inter la Lazio di Maurizio Sarri che a Marassi viene raggiunta nel finale grazie ad un gran gol di Manolo Gabbiadini che regala a Marco Giampaolo un punto d’oro nonostante le grandi difficoltà in fase di costruzione



Continua a non brillare la Sampdoria di Marco Giampaolo che però dopo lo 0-0 contro la Juventus ferma anche la Lazio.

Nel primo tempo Ciro Immobile porta in vantaggio i biancocelesti con la solita invenzione di Milinkovic Savic (assist di tacco), ma al 92esimo il sinistro di Manolo Gabbiadini manda in estasi Marassi che festeggia un punto d’oro per la classifica.

La Lazio continua a giocare un grande calcio ma non riesce a dare continuità ai risultati alternando vittorie importanti a brusche frenate.

Gabbiadini ferma la Lazio al 92esimo

Come contro la Juventus i blucerchiati mettono tanto cuore cercando si sfruttare il fattore casa alzando l’intensità di gioco e tenendo sempre la difesa alta.

Nel primo tempo un’invenzione di Sergej Milinkovic-Savic spezza l’equilibro con Ciro Immobile che batte Audero con un preciso destro incrociato.

Grande gioìa per la Sampdoria che strappa un pareggio d’oro in classifica contro una Lazio che dimostra ancora i classici limiti difensivi.

I biancocelesti falliscono cosi l’aggancio alla Roma in vetta alla classifica ma si godono un Sergej Milinkovic-Savic che dimostra per l’ennesima volta tutta la sua qualità con un assist da antologia.

Maurizio Sarri sale cosi a otto punti in classifica a -2 dalla Roma capolista (aspettando il Napoli), per la Sampdoria è il secondo punto della stagione dopo quello strappato in casa contro la Juventus.

Anche oggi la squadra di Giampaolo ha dimostrato enormi difficoltà a creare la superiorità numerica ed a fornire palloni interessanti agli attaccanti.

I blucerchiati si affideranno tanto alle qualità di Sabiri che in questo momento è il vero faro della manovra offensiva della squadra ligure.

Buona la prova anche di Tommaso Augello che riesce a limitare i danni contro un Pedro scatenato sulla sua corsia.

Sfortunata sicuramente la Lazio che, per quanto visto nei 90 minuti meritava sicuramente qualcosa in più.

Sarri dovrà lavorare molto su una squadra che ha tantissima qualità ma che tende spesso a specchiarsi in se stessa senza chiudere le partite.

La buona notizia per Marco Giampaolo (oltre al risultato) è il pieno recupero di Manolo Gabbiadini che potrà essere molto utile con la sua tecnica e la capacità di creare superiorità numerica.