Luck, la storia della persona più sfortunata al mondo: fuori dal 5 agosto

Luck, il nuovo film di animazione per ragazzi firmato Apple TV+, in streaming sulla piattaforma ad agosto. Il trailer è stato già rilasciato.

Luck (in italiano ‘fortuna‘) è il nuovissimo film animato per bambini in uscita sulla piattaforma di Apple TV+, prodotto da John Lasseter, diretto da Peggy Holmes e scritto da Kiel Murray. La casa produttrice Skydance Animation ha deciso di rilasciare già il primo trailer in attesa dell’uscita in streaming del 5 agosto, così da anticipare al pubblico qualche spezzone della trama per farci un’idea di quello che andremo a guardare.

Di cosa parlerà “Luck”?

La storia si incentra su una ragazzina di nome Sam Greenfield, la persona più sfortunata del mondo: il titolo volutamente ironico in questo caso ci inganna. Al fianco di Sam vediamo Bob, un gatto nero parlante che nonostante sia un animale apparentemente legato alla sfortuna, è l’elemento della favola che cambierà la vita della protagonista.

Dal trailer riusciamo a capire alcuni aspetti fondamentali della trama, ad esempio vediamo Sam che stanca delle continue disgrazie viene catapultata nella Terra della Fortuna tramite una moneta portafortuna legata a Bob. In questa nuova realtà parallela governata da una donna drago, gli esseri umani non sono ammessi, ed ogni imprevisto finisce sempre bene.

Dunque inizia così l’avventura della protagonista e del suo animaletto da compagnia, i quali incontreranno svariate creature fatate del luogo (tra cui uno stravagante unicorno ed un folletto), che li aiuteranno a portarsi a casa un po’ di fortuna. Insomma, sembrerebbe una storia a lieto fine che può sia far divertire i più piccoli, ma anche far riflettere gli adulti sull’importanza e la bellezza delle piccole cose della vita.

Il giudizio dei media

La versione originale in lingua inglese è stata doppiata da un cast di attori stellati del cinema mondiale, tra cui Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Eva Noblezada e Simon Pegg. Il film era già stato presentato in anteprima lo scorso 14 giugno al Annecy International Animation Film Festival, ricevendo recensioni positive sia dal pubblico che dalla critica.

La storia come abbiamo visto sembra infatti colpire già dalle prime immagini, dai colori vividi e saturi dell’animazione, alla sceneggiatura rapida e lineare curata da Kiel Murray insieme a John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg e David Eisenmann. Fino ad adesso Luck promette bene, ma dobbiamo aspettare ancora un mesetto per scoprire il resto delle soprese.