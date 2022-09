Luciana Littizzetto, avevi capito fosse proprio il marito? L’abbiamo sempre visto in TV

Luciana Littizzetto è uno dei volti più seguiti della tv italiana: ironica, divertente e molto intelligente, la showgirl ha sempre tenuto riserbo per la sua vita privata. Non tutti sanno, però, con chi è stata per ben 20 anni. Ecco chi è l’ex compagno.

Luciana Littizzetto è un’attrice e presentatrice italiana: negli ultimi anni, tutto il pubblico del Bel Paese la segue a Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, dove regala sempre momento goliardici ma anche riflessivi nell’ironia.

La vita privata della Littizzetto è quasi sempre restata tale, infatti non tutti sanno che la comica è stata con un famoso musicista e produttore italiano: Davide Graziano, suo compagno per quasi 20 anni. Scopriamo di più su di lui.

Chi è Davide Graziano, ex compagno di Luciana Littizzetto

La presentatrice torinese Luciana Littizzetto è amatissima dal suo pubblico, non solo per la sua professionalità ma anche per la sua grande umanità. Tutti sanno che è stata per 20 anni in una relazione, durante la quale ha anche adottato Jordan, 24 anni, e Vanessa, che oggi ha 27 anni.

Fino al 2018, Luciana è stata con Davide Graziano, musicista e produttore molto affermato, nonché ex batterista degli Africa Unite, dal 1991 al 2010. Non tutti lo sanno, ma Graziano è davvero una grande personalità nel suo campo.

Da sempre appassionato di musica, Davide è anche un produttore, è stato session man per diversi artisti come Vinicio Capossela e anche la giovane Annalisa.

Inoltre, ha anche una grande passione per la fotografia, infatti ha fondato insieme a Riccardo Giordano un progetto molto interessante, chiamato Moodypix.

Davide e Luciana si sono conosciuti nel 1997 e il loro amore è stato davvero grande e importante: sono stati insieme per quasi 20 anni, crescendo i due figli, che ora sono grandi, ma che all’epoca erano solo due bambini che avevano bisogno di una casa e di tanto amore.

La separazione e il nuovo compagno di Luciana Littizzetto

Nel 2018, Davide Graziano e Luciana Littizzetto si sono lasciati, ma la conduttrice e comica non ha mai voluto parlare molto della loro separazione.

All’epoca, infatti, rilasciò diverse dichiarazioni in cui diceva di non volerne parlare, di essere confusa e chiese rispetto a tutti per questa questione così delicata per lei e per tutta la famiglia.

Davide Graziano, invece, dopo la rottura parò con DiPiù Magazine, dicendo: “È una questione complicata…qualcosa che ancora non mi sento di raccontare. Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata”.

Dopo la separazione da Graziano, Luciana ha ritrovato l’amore. Infatti, la comica e braccio destro di Fabio Fazio ha iniziato una relazione con Andrea Zalone.

Anche lui fa parte del mondo dello spettacolo: infatti, Zalone è un attore e autore televisivo, nonché doppiatore che abbiamo sentito nei programmi di Maurizio Crozza sul canale NOVE, ovvero Fratelli di Crozza, Italialand, Crozza Italia e Crozza nel Paese delle Meraviglie.

La relazione tra i due non è stata palesata ufficialmente, ma molti fan della Lucianina hanno notato il tag di Zalone in alcune foto in vacanza della comica, collegando tutti i sospetti.