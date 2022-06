Love MI: scaletta e ospiti del concerto di beneficenza a Milano

By

Fedez e J-Ax stasera in Piazza Duomo per l’evento di musica live organizzato a scopo benefico. Ecco chi si esibirà sul palco di Milano.

Stasera martedì 28 giugno si svolgerà all’ombra della Madonnina di Milano il “Love MI“, concerto gratuito organizzato dai due rapper Fedez e J-Ax, da poco riconciliati dopo un periodo di rottura.

Sul palco allestito in Piazza Duomo si esibiranno tutti gli artisti del momento, mentre a condurre sarà Aurora Ramazzotti. A seguire la scaletta delle canzoni e degli ospiti.

La scaletta della serata

Il concerto comincerà alle ore 18:00 e chiunque vi potrà partecipare, con l’unico scopo di divertirsi e ricordare tutte le emozioni che solo la musica live sa trasmettere. I due rapper milanesi hanno annunciato il progetto di Love MI ad una conferenza, dichiarando che il ricavato dall’evento andrà in beneficenza all’associazione TOG (Togheter To Go), la quale si impegna nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche.

In ordine di uscita, i 22 musicisti presenti al Love Mi secondo la possibile scaletta comunicata via stampa:

Caneda MYDRAMA Frada Cara PAULO Beba Rosa Chemical Rose Villain MILES Mara Sattei Nitro Ariete M¥SS KETA Lazza Dargen D’Amico Rhove Paky Shiva Ghali Tananai Tedua Fedez e J-Ax

Altre informazioni e ospiti speciali

Ad allietare il pubblico vi saranno anche alcune celebrità della televisione italiana, oltre alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti: Elenoire Casalegno e il giovane tiktoker e comico Gabriele Vagnato saranno tra loro.

Come spiegato dagli organizzatori, solo un numero limitato di persone potrà assistere alla manifestazione direttamente davanti al Duomo, per evitare complicazioni riguardo il Covid-19 ancora in circolo e anche a causa del caldo torrido di queste settimane che potrebbe causare brutti scherzi tra la folla.

Le persone potranno comunque accedere allo spettacolo e goderselo dal maxi schermo installato appositamente per chi non potrà arrivare vicino al palco. La performance sarà visibile anche in diretta TV su Italia Uno e sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Il duo Fedez – J-Ax ha spiegato il motivo della loro reunion che nei giorni scorsi ha sorpreso il popolo del web. Una pace ritrovata grazie al grande affetto che li lega da tempo, ma anche la voglia di regalare a Milano e a tutti i suoi abitanti una meravigliosa occasione di ritrovamento. Da qui il nome Love MI (Milano).