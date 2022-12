Loredana Lecciso, la notizia commuove: la porta all’altare | Chi è pronta alle nozze

By

Loredana Lecciso, arriva la notizia che commuove tutti: finalmente la porta all’altare. Fan increduli.

Arrivano delle notizie inattese sul conto della famiglia Lecciso-Carrisi. Ecco lo scoop che lascia di stucco tutti: loro finalmente vanno all’altare.

Loredana Lecciso e Albano, storia di un grande amore

La bella showgirl pugliese è legata al cantante di Cellino San Marco da più di 20 anni. Nessuno ha mai creduto che la loro unione fosse vera e sincera o perlomeno in tanti hanno sempre messo in dubbio le reali intenzioni di Loredana.

“Troppo giovane” rispetto al cantante conosciuto in tutto il mondo, “arrampicatrice sociale”, così l’hanno definita più volte sui social gli internauti, eppure i due sono la prova lampante che la differenza di età in amore non conta.

Più di due decenni hanno trascorso insieme Loredana e Albano, che continuano ad essere felici più che mai. La famiglia che hanno messo in piedi, una splendida famiglia allargata, funziona e piace tanto anche ai sostenitori della coppia.

Proprio loro, rappresentanti di una delle famiglie più chiacchierate e conosciute d’Italia, stanno attraversando un momento davvero magico. Arriva la conferma che nessuno si aspettava. Dopo tempo finalmente vanno all’altare. Ecco lo scoop clamoroso che ha lasciato tutti senza parole.

Fiori d’arancio in arrivo: lei pronta per le nozze

Arrivano notizie meravigliose che lasciano i fan senza parole: finalmente lei va all’altare. Attenzione però, non stiamo parlando di Loredana Lecciso ma di sua figlia Brigitta Cazzato. La giovane di 28 anni è la prima figlia di Loredana Lecciso, nata dalla relazione della showgirl pugliese con il noto imprenditore Fabio Cazzato.

Secondo quanto confermato anche dal settimanale Nuovo, la primogenita di casa Lecciso è pronta a convolare a nozze con il compagno Jan. Sapete dove si celebreranno le nozze? Niente di meno che in Kenya!

Proprio in Africa volerà la famiglia Lecciso-Carrisi per prendere parte al giorno più importante di Brigitta. La figlia di Loredana ha trascorso molto tempo, durante l’infanzia, in Africa dove i suoi nonni hanno ancora oggi una casa a Watamu.

Il futuro marito, di origini tedesche e iraniane, è un noto imprenditore locale e in Kenya gestisce un lussuoso albergo. Loredana è emozionatissima. Con la sua primogenita ha un rapporto splendido e non vede l’ora di raggiungerla nel continente africano per aiutarla a organizzare il matrimonio.

Il rito civile si terrà però, secondo tradizione, in Italia. Sarà a Lecce, in presenza degli amici, dei familiari oltre che delle persone care. Poi tutti voleranno in Africa per la seconda celebrazione.

Tanti gli invitati. Ovviamente non mancheranno i fratellastri Albano junior e Jasmine ma anche le figlie di Albano e Romina, Cristel e Romina junior con cui Brigitta ha un rapporto splendido.

Anche Albano prenderà un aereo per raggiungere la famiglia in Africa. Con Brigitta, il cantante di Cellino San Marco ha un rapporto meraviglioso. Vuole tantissimo bene alla primogenita di Loredana che conosce da una vita.

Tra l’altro, Brigitta ha frequentato la stessa scuola di Romina junior e Cristel, le tre infatti oltre che sorellastre sono anche molto amiche. Proprio fuori la scuola è avvenuto il colpo di fulmine tra Loredana e Albano e da quel giorno sono trascorsi ben vent’anni.

Come ha confessato la stessa futura sposa, Albano è felicissimo di raggiungerla in Africa. L’artista ha accolto a braccia aperte Jan che diventerà di fatto, anche lui un componente della famiglia allargata Lecciso-Carrisi.

Loredana e il cantante di Cellino San Marco sono stati bravissimi a tenere unita una famiglia numerosa e abbastanza problematica. L’amore e l’affetto che lega figli e fratellastri è straordinario.

Loro sono la prova che la famiglia allargata può funzionare quando c’è la maturità e la voglia di costruire il futuro vivendo il presente, senza dimenticare il passato.